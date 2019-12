Gefragter Mann: Lennard Kämna bei der Team-Präsentation von Bora-Hansgrohe in Kolbermoor, seinem neuen Rennstall im kommenden Jahr. (Matthias Balk/dpa)

Die Worte Stillstand und Rückblick stehen bei Ralph Denk nicht gerade hoch im Kurs. „Wir wollen und werden uns nicht darauf ausruhen, was wir 2019 erreicht haben, wir blicken nur nach vorn.“ Große Worte vom Team-Manager vom Rad-Rennstall Bora-Hansgrohe, der das erfolgreichste Rennjahr seiner Geschichte hinter sich hat und die Saison im World Ranking auf Platz zwei beendete. Und der für die Zukunft klare Ziele hat. „Wir wollen die Nummer eins im Radsport werden“, verkündete Denk bei der Team-Präsentation im bayrischen Kolbermoor. Einer, der dabei helfen soll, kommt aus Bremen: Lennard Kämna, einer der Aufsteiger im deutschen Radsport 2019.

Kämna wagt jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere und tritt ab dem 1. Januar auch offiziell für Bora-Hansgrohe in die Pedalen. Die vergangenen drei Jahre fuhr er für das Team Sunweb, jetzt der Arbeitgeber-Wechsel. 2020, das ist für viele Radsportler auch verbunden mit der Hoffnung, bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start zu gehen. Ein Traum, der für Kämna womöglich zu früh kommt. Team-Manager Denk jedenfalls reagierte am Dienstag skeptisch bei der Frage, ob auch der Bremer eine Option für das Rennen in Tokio sei. „Bei ihm tue ich mich schwer“, sagte Denk mit Blick auf Tokio und begründete dies mit den enormen Reisestrapazen und dem großen Stressfaktor für den 23-Jährigen.

Nicht ganz unberechtigt, denn nur sechs Tage nach der Schlussetappe bei der Tour de France am 19. Juli findet in Tokio das olympische Straßenrennen statt: 234 Kilometer lang, dabei sind 4865 Höhenmeter zu absolvieren. Denk benannte mit Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann zwei Team-Kollegen von Kämna als Kandidaten für das Rennen in Tokio. „Emu sehe ich schon bei Olympia, wir würden dem DOSB die Freigabe geben. Wir haben mit Max Schachmann auch einen zweiten Kandidaten, dem ich auch die Freigabe geben würde“, sagte Denk.

Für die Rennställe bieten Olympische Spiele immer auch enormes Konfliktpotenzial. Natürlich wollen sich viele Fahrer ihren Olympia-Traum erfüllen, doch der Termin kollidiert meist mit den Interessen der Arbeitgeber. „Wir können ja nicht 20 Fahrer aus unserem Team für Olympia abstellen, dann können wir gar nicht mehr fahren“, sagt Ralph Scherzer, Kommunikationschef bei Bora-Hansgrohe. Es müsse schon passen mit der Abstimmung der Tour de France und dem Rennen in Tokio. „Dort sind die Fahrer ja nicht für unser Team, sondern für ihr Land am Start, davon haben wir eigentlich nichts. Aber wir finanzieren ja den ganzen Spaß.“

Womöglich wäre der Verzicht auf Olympia gar nicht so schlimm für Kämna, der in seinem ersten Jahr bei Bora-Hansgrohe möglichst wenig Leistungsdruck ausgesetzt sein soll. „Wir sind als Team dafür bekannt, dass wir junge Fahrer langsam entwickeln und niemals überfordern“, meint Scherzer. Es gelte jetzt, das kommende Jahr Schritt für Schritt und nicht im Eiltempo zu nehmen. „Wir werden Lennard hier nicht verheizen, sondern ihn langsam weiterentwickeln. Jeder weiß, dass er ein begnadeter Rundfahrer ist. Aber wir erwarten jetzt keine Platzierungen von ihm.“

2019 war Kämna der Durchbruch im Radsport gelungen. Bei seiner ersten Tour de France wurde er im Endklassement 40. und sorgte gerade in den Bergen für Aufsehen. Das könnte auch 2020 wieder klappen, denn bei Bora-Hansgrohe ist er ein fester Kandidat für die Tour. Sprecher Scherzer drückt es so aus: „Wir werden die Tour-Fahrer natürlich erst im nächsten Jahr verkünden. Aber Lennards Rennjahr ist schon in Richtung Tour de France abgestimmt.“ Es sei ja kein Geheimnis, dass man ihn auch als Unterstützung für Emanuel Buchmann verpflichtet habe, der 2019 bei der Tour einen sensationellen vierten Platz holte. Kämna soll versuchen, Buchmann sogar auf das Podium zu verhelfen.

Die ersten Monate 2020 sind für den Bremer schon durchgetaktet. Beim Team-Camp Ende Oktober gab es nicht nur teambildende Maßnahmen, es wurden auch erste Rahmendaten für 2020 abgesteckt. Kämnas Jahr startet Ende Januar mit der Mallorca-Challenge, die aus vier Eintagesetappen besteht. Dabei soll der Bremer mindestens bei zwei Etappen an den Start gehen. Im Februar geht es vom 19 bis 23. zur Volta ao Algarve nach Portugal, Anfang März dann ins Höhentrainingslager in die Sierra Nevada nach Spanien. „Nach zwei Rennen in Katalonien und im Baskenland wird es dann einen ersten Break geben“, sagt Scherzer. Danach würden sich die Planungen Richtung Tour de France (27. Juni bis 19. Juli) konkretisieren.

Immer wieder hat Kämna zuletzt betont, dass er die Zeiten zwischen Rennen und Trainingslagern in seiner Heimat Bremen verbringen wird. Hier fühle er sich wohl, hier könne er Kraft tanken bei Lebensgefährtin und der Familie, die in Fischerhude wohnt. Gute Voraussetzungen für das Jahr 2020.