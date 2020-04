Ausgezählt: Die Tischtennis-Saison ist vorzeitig beendet und wird auf jeden Fall mit Tabellenstand vom 13. März 2020 gewertet. (Michael Braunschädel)

Schlechte Nachricht für alle Tischtennis-Vereine, -Spieler und -Fans, die mit der Wertung der Saison 2019/20 nach dem Abbruch aufgrund der Corona-Krise nicht einverstanden sind: Die Entscheidung, die der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) und die Landesverbände in der vergangenen Woche verkündeten, ist endgültig. Das stellte die für den Leistungssport zuständige DTTB-Vizepräsidentin Heike Ahlert im Gespräch mit dem WESER-KURIER klar. „Unsere Entscheidung ist jetzt gefallen, und so weit die Vereine derzeit überhaupt für die neue Saison planen können, haben sie damit auch bereits angefangen.“ Bis Montagnachmittag hatten 639 Personen eine Online-Petition unterstützt, nach der die Tischtennis-Saison anders gewertet werden solle als kürzlich geschehen.

„Die Petition ist als Meinungsumfrage wichtig, aber sie hat keinen Einfluss auf unsere Entscheidung“, sagte Heike Ahlert. Das Instrument einer Petition gegen Verbandsentscheidungen gebe es im DTTB nicht. Der Unmut etlicher Vereine und Spieler hatte sich daran entzündet, dass die nunmehr beendete Saison bundesweit einheitlich mit dem Tabellenstand vom 13. März 2020 gewertet werden soll – unabhängig davon, ob Mannschaften die gleiche Anzahl an Punktspielen aufweisen oder ob sie sich theoretisch noch von einem Abstiegsplatz hätten weg- oder auf einen Aufstiegsplatz hätten hinbewegen können (wir berichteten). Heike Ahlert und auch der Bremer Landesverbandspräsident Tobias Genz hatten eingeräumt, dass es keine für alle gerechte Lösung des Problems geben könne. Zeitnah werden die Landesverbände jetzt nur noch entscheiden, was mit den Teams auf den Relegationsplätzen passieren wird.

Am Montagabend gab der Bremer Landesverband (FTTB) bekannt, was mit den Teams auf den Relegationsplätzen in den einzelnen Ligen geschieht, nachdem auch die Relegationsspiele mit dem vorzeitigen Ende der Saison abgesagt worden waren. Bartosz Giecewicz, der FTTB-Vizepräsident Sport, verkündete die Beschlüsse des FTTB-Sportausschusses: 1. Die Achtplatzierten einer Liga verbleiben in der Liga; 2. Die Drittplatzierten einer Liga steigen in die nächsthöhere Liga auf. In der Bremenliga gilt diese Regelung für den Zweitplatzierten; 3. Die Vereine können jeweils auf den Verbleib in der aktuellen Liga beziehungsweise den Aufstieg in die nächsthöhere Liga verzichten; 4. Die Entscheidung auf den Verbleib beziehungsweise den Auf- oder Abstieg erfolgt mit der Vereinsmeldung zur Saison 2020/2021; 5. Ausnahmen von den vier vorgenannten Regelungen wurden nicht beschlossen und werden auch nicht erfolgen.