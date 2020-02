Bremen. Man sollte sich Onur Uzun nicht als Plaudertasche vorstellen. Der 21-jährige Fußballer des FC Oberneuland lässt lieber Taten sprechen, vorzugsweise auf dem Platz und im Team des Bremen-Liga-Spitzenreiters. Deshalb tat es dem jungen Kicker auch so weh, nach einem Innenbandriss im Knie einige Monate aussetzen zu müssen. Aber am letzten Wochenende, im Testspiel beim VfL Wolfsburg, da gab der Offensivspieler ein rund 70-minütiges Comeback. Es bedeutet Onur Uzun viel, auf dem Platz zu stehen und das Angriffsspiel seines FCO anzukurbeln. Über die Geschichte aus dem vergangenen Sommer möchte er dagegen nicht so gern reden.

„Das wurde an die große Glocke gehängt, aber so großartig war das nicht“, sagt Uzun. Vielleicht nicht gerade großartig, aber irgendwie ziemlich spannend. Denn eigentlich ist es doch eine Überraschung, dass die Offensivkraft überhaupt noch im Kader des FCO steht. Eigentlich war er schon weg, im Juni hatte sich der Mittelfeldspieler in Richtung Türkei verabschiedet, für ein Probetraining bei einem Zweitligisten. „Ich war davon ausgegangen, dass es klappt und hatte mich deshalb schon von ihm verabschiedet“, erinnert sich Oberneulands Trainer Kristian Arambasic.

Für den jungen Kicker lag die Sache dagegen etwas anders. „Ich hatte die Chance, im Urlaub mal ein paar Tage mitzutrainieren“, sagt Onur Uzun. Beim FCO gekündigt hätte er nur, damit es im Fall eines Wechsels keine Probleme gäbe. Wirklich geglaubt an eine Zukunft im türkischen Profifußball habe er aber nicht. Es wurde ja auch nichts daraus; Uzun fühlte sich nicht wohl und kam zu dem Schluss: „Das ist nicht meins." Ins Detail gehen möchte er nicht. Es seien am Ende viele „Kleinigkeiten“ gewesen, unter denen sein Interesse an der 2. Liga in der Türkei gelitten habe. Also zurück nach Bremen, zurück zum FCO. Oder nicht?

Als bekannt wurde, dass der Wechsel in den Süden Europas nicht zustande kommen würde, hatten sich noch andere Vereine um Uzun bemüht. Auch der Bremer SV, von dem der Kicker 2018 nach Oberneuland gekommen war. Für Uzun kam eine Rückkehr zum Panzenberg allerdings nicht infrage: „Ich bin ja nicht ohne Grund gegangen.“ Trotzdem musste der Kicker feststellen, dass eine gewisse Aufregung um seine Person entstanden war. „Auch Kristian Arambasic war ein bisschen nervös“, sagt Onur Uzun und lacht. Dabei hätte man doch alles besprochen: „Wenn es mit der Türkei nicht klappt, bleibe ich beim FC Oberneuland.“

Der Trainer freute sich über die aus seiner Sicht unverhoffte Option. Da er die Rückkehr zuvor doch für recht unsicher gehalten hatte, sah er allerdings einen internen Diskussionsbedarf. „Es gab zwar keinen Grund, Onur nicht zurückzunehmen, aber wie wir ihn eingliedern, musste ich mit der Mannschaft besprechen“, sagt Arambasic. Schließlich hatte der Kicker auch einige Wochen der Sommer-Vorbereitung verpasst – da wäre ein vorübergehender Gang in die zweite Mannschaft durchaus eine Alternative gewesen. Erst als das Team signalisierte, sofort mit dem weitgehend untrainierten Onur Uzun arbeiten zu wollen, war der Weg zur ersten Herren frei.

Mittlerweile sieht Arambasic den „wertvollen Spieler“ auf einem guten Weg. Er habe bis zur Verletzung im Oktober das „große Vertrauen“ zurückzahlen können. Es steht ja auch außer Frage, dass Onur Uzun ein Gewinn ist für den FCO. Mit der vielseitigen Offensivkraft tritt die Elf noch ein bisschen stärker auf, ist unberechenbarer für ihre Gegner. „Onur ist in dieser Liga ein Ausnahmespieler, er kann Dinge, die andere nicht hinbekommen“, sagt Arambasic. Seine Technik, große Dynamik, Torgefahr und ein starkes Eins-gegen-Eins zählen zu den herausragenden Fähigkeiten des Angreifers. Für seinen Trainer ist Uzun damit „der Marco Reus der Bremen-Liga“.

Aber es gibt aus Sicht von Kristian Arambasic auch eine Menge zu verbessern: „Er muss noch handlungsschneller und robuster werden, also an seinem Körper arbeiten.“ Der FCO-Coach sagt das natürlich aus eigenem Interesse, will er seine Kicker doch grundsätzlich auf ein höheres Niveau bringen, um den Erfolg des Teams zu steigern. Aber es geht Arambasic noch um etwas anderes. Der Trainer verbindet mit einem Wechsel zum FC Oberneuland nämlich auch das Versprechen, seine Spieler ganz unabhängig vom Oberneulander Erfolg voranzubringen. Und was das heißt für einen Bremen-Liga-Kicker, versteht sich von selbst: es geht um die Regionalliga.

„Ich habe meine Möglichkeiten“, beschreibt Arambasic das Modell. Regelmäßig informiert er ihm bekannte Trainer der vierten Liga über interessante Spieler aus dem eigenem Kader und verschafft seinen Schützlingen ein Probetraining. Bei Onur Uzun war es im Sommer ganz ähnlich verlaufen. Er hätte testweise bei einigen Regionalligisten trainieren können, entschied sich am Ende aber für die Reise in die Türkei. Nun ist der Kicker zwar wieder da. An der Situation hat sich indes nichts geändert. „Onur wird über uns auch weitere Trainingseinheiten bei interessanten Vereinen bekommen“, sagt Kristian Arambasic.

Dabei soll der eigene Aufstieg in die Regionalliga – vom FCO nach zwei Vizemeisterschaften nun erst recht angepeilt – keine Rolle spielen. „Das können wir ja nicht planen“, betont der Oberneulander Trainer. Und Onur Uzun? Möchte jetzt so schnell wie möglich fit werden und dann am liebsten „mit dem FC Oberneuland aufsteigen“. Er sieht das eigene Team dabei auch unter einem gewissen Druck. „Diese Saison muss es klappen, es gibt keine Ausreden“, sagt Uzun. Dabei ist die vierthöchste Spielklasse nicht einmal das vorrangige Ziel des talentierten Kickers: „Eigentlich möchte ich sie überspringen, denn ich hätte schon Lust auf die 3. Liga.“ Es müsste eben nur mal einen Verein aus dieser Spielklasse geben, der ihm eine Chance bietet. „Wenn ich dann mal zwei, drei Monate dabei bin, würde ich mich gut einleben“, sagt Onur Uzun.

Die Ambitionen sind also vorhanden, und das lässt keine verlässliche Prognose zu. Einerseits findet Onur Uzun, dass er dem FCO angesichts der geräuschlosen Rückkehr etwas schuldig ist. Deshalb möchte er zumindest diese Saison bis zum Ende im Oberneulander Trikot verbringen – womöglich auch darüber hinaus. Andererseits verfolgt der Spieler eben auch seine eigenen Ziele. „Ausschließen kann man eigentlich nichts“, sagt Onur Uzun.