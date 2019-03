Mit dem deutschen Sportabzeichen werden Zeichen für einen aktiven und gesunden Lebensstil gesetzt. Die Erwerberin oder der Erwerber holt sich zudem einen objektiven Nachweis für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Fitness Bonuspunkte. In diesem Jahr haben viele Kinder das Sportabzeichen abgelegt, sodass der Wunsch nach Kinder-Leichtathletik groß ist. In diesem Bereich sucht OT Bremen ab sofort einen Trainer, der Lust hat, mit Kindern zu arbeiten. Eine Lizenz ist nicht erforderlich, jedoch sind Erfahrungen in der Leichtathletik notwendig. Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle von OT Bremen, Walliser Straße 119, Telefon 42 54 71, oder im Internet unter www.otbremen.de.