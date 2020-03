Die OT-Vorsitzende Ute Brunzel kümmert sich derzeit um die dritte Abstimmung über eine SG Bremen-Ost. (PETRA STUBBE)

Die Gründung einer SG Bremen-Ost scheint immer noch nicht vom Tisch zu sein. Jedenfalls lassen die Befürworter in den Reihen des TSV Osterholz-Tenever (OT Bremen) nicht locker. Nachdem die OT-Mitglieder bereits zweimal, im November 2019 und Anfang März 2020, über eine Verschmelzung mit der SG Arbergen-Mahndorf abgestimmt haben und sich beide Male die für den Schritt erforderliche Drei-Viertel-Mehrheit nicht gefunden hat, steht dem Verein demnächst wahrscheinlich die dritte Abstimmung ins Haus. „Es liegen mir wieder genügend Unterschriften von Mitgliedern vor“, sagt die Vorsitzende Ute Brunzel. Sie sei aufgrund der Vereinssatzung gezwungen, eine erneute Versammlung einzuberufen, wenn es mindestens ein Zehntel der Mitglieder wünscht.

Ute Brunzel steht in Kontakt mit dem Bremer Ordnungsamt, obwohl angesichts der Corona-Krise an die Durchführung von Großveranstaltungen derzeit nicht zu denken ist. Vielleicht Ende April oder Anfang Mai könne es, so die Vorsitzende, mit einem Termin klappen. Glücklich ist sie weder mit der erneuten Abstimmung noch mit der zeitlichen Hängepartie. Eigentlich wäre Ute Brunzel im April gar nicht mehr im Amt, doch wegen des aktuellen Stillstands in allen Sportvereinen übt sie es übergangsweise weiterhin aus.