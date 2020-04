Wie soll es schon aussehen am Amerikaring? Nun ja, tote Hose auch hier. Die Basketballer der Eisbären Bremerhaven waren dort vor sechs Wochen ein letztes Mal zum Training zusammengekommen, sie sind zuhause seitdem. In Bremerhaven, in Berlin, in Wolfsburg, oder wo sie halt herkommen. Drei sind in den USA. Unverschuldet fand die Saison ein jähes Ende; wie Vollzeit-Sportler das finden, darf sich jeder ausmalen. Die Eisbären-Geschäftsstelle ist geschlossen, acht Mitarbeiter sind daheim und auf Kurzarbeit. Ganz allein sitzt Geschäftsführer Nils Ruttmann im Büro am Amerikaring. Er arbeitet viel und intensiv. Er arbeitet, ein Jahr nach dem größten Chaos, das die Eisbären je hatten, an einer Art Super-Aufgabe: an einer Zukunft, von der noch niemand weiß, wie sie aussehen wird.

Vor einem Jahr drohte der Kollaps. Keine Bundesliga-Lizenz, kein Klassenerhalt, keine Spieler. Liebesentzug vieler Fans, gekürzte Zuschüsse der Stadt. Es dauerte Monate, ehe die Reset-Taste halbwegs funktionierte und in der Pro A genannten zweiten Liga ein Konsolidierungskurs beginnen konnte. Die Eisbären kamen auf Kurs, als allseits gelobter Tabellenzweiter. So hatte es den Anschein. Dann kam die Pandemie.

Die Pandemie, die den Sport im Allgemeinen, den Berufssport im Besonderen, und den Mannschaftssport in ganz besonderer Weise traf, hat nun für die Eisbären quasi ein Paradoxum zur Folge. Es ist gleichzeitig alles lahmgelegt, wie alles möglich ist. „So hart die Krise ist“, sagt Ruttmann, „die BBL-Tür hätte sich ohne sie für uns nicht geöffnet.“ BBL, das ist die Basketball-Bundesliga. Die Tür steht für die Eisbären auf, da der Zweite der abgebrochenen Pro A als Aufsteiger gilt und einen Lizenzantrag stellen durfte. Die Lizenzvorgaben sind dabei „rudimentär“, wie Nils Ruttmann es ausdrückt. Zum einen, weil über die BBL-Saison 19/20 noch keine Klarheit herrscht. Sie ist zunächst bis zum 30. April ausgesetzt, am Montag wollen sich die Klubbosse wieder zusammenschalten. Eine Saison-Fortsetzung – und sei es per Geisterspiel-Szenario – ist fraglich. Ruttmann glaubt auch nicht daran.

Zum zweiten herrscht auch über die Saison 20/21 noch keine Klarheit. Wann kann sie beginnen, und: wie? Wie soll da jetzt eine Kalkulation über Zuschauer- und Sponsoren-Einnahmen gemacht werden, wie über einen Spieleretat? Die BBL verzichtet deswegen auf das, was den Eisbären im Vorjahr den Lizenzentzug eingebrockt hatte: auf den Nachweis, dass das Eigenkapital mindestens 250 000 Euro beträgt und der Etat mindestens drei Millionen. Das Lizenzverfahren liegt praktisch auf dem Trockendock, bis zum 30. Juni wird laut Ruttmann lediglich ein sogenanntes „financial reporting“ verlangt, eine Art Wasserstandsmeldung. „Wir wollen bestmöglichst für beide Ligen vorbereitet sein“, sagt Ruttmann, der gegen Ende des Sommer-Wirrwarrs das Eisbären-Management übernommen hatte. Rein strategisch geht es weniger darum, so schnell wie möglich wieder Erstligist zu werden, hochattraktive Duelle mit Bayern, Alba oder den Baskets aus Oldenburg zu haben. Sondern darum, den Konsolidierungskurs dann eben in der ersten statt der zweiten Liga fortzusetzen, falls das in der ersten Liga möglich ist. Gemeinsam mit Trainer Michael Mai, mit dem auf Sicht geplant wird, scannt Ruttmann längst schon das Personal unter den Körben, führt Gespräche mit den Profis: Wer wäre bereit, den Weg am Amerikaring weiter mitzugehen, wie müssten eigentlich die Arbeitsverträge der Spieler unter Berücksichtigung all der Unwägbarkeiten gestaltet werden?

Aktuell gibt es womöglich Spieler, die sich wie die sportliche Leitung einen Verbleib an der Nordsee vorstellen können. Gültige Verträge nach dem 1. Juli gibt es aber kaum. Eigentlich nur einen, was die neun Profis anbelangt, sagt Nils Ruttmann. Nur der Vertrag von Moses Pölking läuft noch länger als bis zum Ende dieser Saison. Das ist einerseits das Gegenteil von Planungssicherheit. Andererseits ist so etwas auch das Gegenteil von einem Ausnahmezustand im Profibasketball mit seiner hohen Fluktuationsrate.

Es ist auch nicht so, dass die Eisbären keine Figuren haben, die Identität stiften können. Spieler wie Adrian Breitlauch und Anthony Canty sind es längst, Trainer Mai soll es werden. Die Eisbären hatten nach einer völlig verkorksten Saison in dieser Spielzeit den Liebesentzug vieler Fans brechen wollen. In gewissen Grenzen ist das womöglich gelungen. Geschäftsführer Ruttmann berichtet davon, wie wenig Leute es waren, die das Geld für bereits erworbene Tickets zurückforderten von den Spielen, die wegen Corona dann abgesagt werden mussten. Sehr glücklich sei man im Verein darüber. Auch mit Sponsoren, potenziellen wie aktuellen, befinde man sich im Austausch. Wenn auch mehr als ein Austausch derzeit kaum realistisch erscheint. In allen möglichen Bereichen stellen sich alle möglichen Existenzfragen, da kann es momentan wenig konkret werden in den Gesprächen.

Ein konkretes Gespräch wird Nils Ruttmann in der kommenden Woche führen. Es geht um die Pro A und deren Situation. Unter anderem, weil sie anders als die BBL bereits eine Entscheidung über diese Saison getroffen hat, sei man auch im Lizenzierungsverfahren für die nächste bereits etwas weiter. Bis zum 1. Juni sollen konkrete Vorgaben vorliegen. Das Gespräch wird die Einsamkeit im Eisbären-Büro etwas unterbrechen, wenn auch nur gefühlt. Die Basketball-Manager und -Funktionäre begegnen sich nur virtuell. Via Skype, sagt Ruttmann.

Zur Sache

Zweitligisten ermitteln eMeister

Die realen Playoffs in der zweiten Basketball-Liga sind abgesagt, virtuelle soll es ab diesem Sonnabend aber geben. Science City Jena ist der Ausrichter der sogenannten ePlayoffs 2020, für die Spieler der acht erstplatzierten Pro-A-Teams ab sofort zu den Konsolen greifen. In der Basketballsimulation NBA2K20 wird im Eins-gegen-Eins-Duell gegeneinander angetreten. Benni Zander und Florian von Stackelberg kommentieren, das Finale der beiden Sieger der Halbfinals ist für den 9. Mai vorgesehen. Die Spiele sollen auf dem Facebook-Kanal von Science City sowie dem Twitch-Kanal des eSport-Teams (twitch.tv/sciencecityesports) übertragen werden. Für die Eisbären setzt sich Vincent Friederici an die Konsole.