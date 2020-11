Anna Schulz holte bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft zweimal Gold. Doch statt für einen Bremer musste sie für einen Hamburger Verein antreten. (Ralf Kuckuck)

Eigentlich klingt es perfekt: Anna Josephine Schulz sammelte zwei goldene Medaillen – bei ihrer ersten Teilnahme an den Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) in Berlin. Doch die Bremer Paraschwimmerin trat notgedrungen für den Hamburger Verein „Alstersport“ an. Eigentlich würde sie lieber für einen Bremer Verein antreten, doch das ist aktuell nicht möglich. Anna Josephine Schulz steht stellvertretend für ein Problem, bei dem die Ursache nicht auf einen einzelnen Nenner zurückzuführen ist. Es fehlen Informationen für Vereine und Betroffene, es fehlen Ansprechpartner, es fehlen Strukturen und schlussendlich zum Teil auch das Geld. Das macht Schulz‘ Fall deutlich.

Den ersten Kontakt mit Wasser hat sie mit rund sechs Monaten beim Babyschwimmen. Mit fünf Jahren wird bei ihr eine aggressive Form der Skoliose diagnostiziert. Heute hat sie eine Wirbelsäulenverkrümmung von 90 Grad und einen Behindertenausweis. Das bedeutete für Schulz viel Krankengymnastik und das Tragen eines Korsetts. Sie schwimmt ganz normal mit den gesunden Schwimmerinnen, auch weil es ihrer Gesundheit guttut. Durch die Bewegung im Wasser kann sie ihr durch die Skoliose eingeschränktes Lungenvolumen ausdehnen.

Mit den gesunden Sportlerinnen zu schwimmen sei nicht immer einfach. Vor drei Jahren verschlimmerte sich die Skoliose stark, dadurch wurde es schwerer bei Wettkämpfen mitzuhalten. Zudem kann sie mittlerweile nicht mehr Schmetterlingslage, auch Delfin genannt, schwimmen. Ihr Arzt hat davon dringend abgeraten. Das schlimmste seien allerdings die Blicke. „Man wird komisch angeguckt, vor allem wenn ich mein Korsett trage. Das ist unangenehm“, sagt die 17-Jährige.

Verein ermöglicht keine Para-Wettbewerbe

Ein Problem, mit dem sie nicht alleine ist. „Von diesen Blicken berichten Para-Sportler immer wieder“, bestätigt Susanne Jedamsky, die darin ein gesellschaftliches Problem sieht. Sie ist Co-Bundestrainerin beim Deutschen Behindertensportverband (DBS) und für den Nachwuchs zuständig. Jedamsky stellte für Schulz den Kontakt zum Verein Alstersport her, wo unter anderem auch eine Schwimmerin aus Dortmund Zuflucht gefunden hat. Sie berichtet, dass es das Problem nicht nur in Bremen gebe. Auch in anderen Bundesländern gebe es vergleichbare Fälle. In Bayern etwa sei eine behinderte Sportlerin von sechs Vereinen abgelehnt worden, ehe sie eine Heimat zum Schwimmen gefunden hätte.

Eigentlich ist Anna Schulz für den Schwimmverein Bremen 1910 gemeldet. Dort kann sie trainieren und an Schwimmwettbewerben für gesunde Schwimmerinnen teilnehmen. Para-Wettbewerbe ermöglicht ihr der Verein jedoch nicht. „Das ist sehr schade. Ich würde eigentlich gerne für einen Bremer Verein antreten“, sagt die junge Bremerin. Stattdessen muss sie nun für einen Verein antreten, bei dem sie nicht trainieren kann. Hamburg ist für die Schülerin zu weit entfernt für regelmäßige Trainingseinheiten.

Doch nicht nur für Bremen 10 kann sie nicht starten – für keinen Bremer Verein. Warum ist das so? Oliver Poek, sportlicher Leiter Schwimmen bei Bremen 10, erklärt das vor allem mit mangelnder Zeit: „Es war für uns kurzfristig nicht möglich, Anna die Teilnahme am Para-Wettkampfsport zu ermöglichen. Wir sind froh, dass sie mit Alstersport für den Moment eine gute Lösung für sich gefunden hat – auch, wenn wir es lieber hätten, dass sie für uns antritt.“

Die Zeit habe zuletzt vor allem dafür gefehlt, um sich überhaupt mit dem Thema Paraschwimmen auseinanderzusetzen. „Das ist quasi eine andere Sportart. Es wäre also fast so, als würden wir eine neue Abteilung gründen“, sagt Poek. Das wolle man jedoch – sollte man sich dazu entscheiden – „halbwegs professionell tun“. Dazu wolle man die Mitglieder einbinden, denn es könnten weitere Para-Schwimmer folgen, sagt Poek der sich das sogar wünschen würde. Gegebenenfalls sei auch eine Änderung der Satzung, in der die Verbandszugehörigkeit geregelt sei, nötig. Schließlich muss der Verein dem Behindertensportverband beitreten, um Parasportler für Wettkämpfe melden zu können. Die damit verbundenen Kosten, die Schulz‘ Mutter notfalls auch getragen hätte und bei unter 60 Euro pro Jahr liegen, seien aber nicht das Problem gewesen.

„Wir stehen dem Behindertensport offen gegenüber“, bekräftigt Poek. Tatsächlich ist der Verein im Austausch mit dem Behindertensportverband, um Möglichkeiten auszuloten. Aufgrund der Corona-Pandemie sei das Thema zuletzt jedoch „hinten rüber gefallen“, erklärt er. Das kann Co-Bundestrainerin Jedamsky nicht ganz nachvollziehen: „Ich finde es gut, dass sich Bremen 10 mit dem Paraschwimmen auseinandersetzt. Es würde aber bereits reichen, klein und erst mal mit einer Schwimmerin anzufangen. Gegebenenfalls eine eigene Abteilung zu gründen oder ein ähnlich professionelles Vorgehen sind erst Schritt X.“

Anna Schulz hofft auf neue Möglichkeiten

Poek hält dagegen, dass bereits im Vorhinein zu klären sei, bis zu welchem Grad der Behinderung man Para-Schwimmer aufnehme. Schwimmerinnen wie Anna Schulz könnten ohne Probleme mit gesunden Sportlerinnen trainieren. Bei schwereren Behinderungen seien hingegen eigene Trainingsgruppen, -materialien, Trainer oder Betreuer nötig. Dazu fehle es an Ressourcen, wie Ehrenamtlern, Geld oder schlicht Wasserzeiten. „Wir haben zu wenig Wasser in Bremen. Wir bekommen gerade so unsere Regelschwimmer unter. Selbst für weitere Schwimmer, die wie Anna mit den gesunden Schwimmern trainieren können, hätten wir kaum Platz.“

Anna Schulz hofft, dass es künftig in der Hansestadt eine Möglichkeit für Parasportler gibt, um sich in Wettkämpfen zu messen. „Dann kämen sicher noch mehr“, vermutet sie. Bisher ist sie die einzige bekannte Para-Schwimmerin in Bremen, wie Bernd Giesecke, stellvertretender Vorsitzender des Behindersportverbandes Bremen, bestätigt. Das könnte auch daran liegen, dass es in Bremen keinen Ansprechpartner gibt (siehe Beistelltext).

Für Schulz selbst wäre es ebenfalls gut, wenn sie irgendwann in Bremen einen Verein fände, für den sie als Paraschwimmerin antreten kann. In den nächsten Jahren muss sie operiert werden, um ihre Wirbelsäule zu versteifen. Nach ihrem Abitur möchte sie den Eingriff vornehmen lassen. Wenn alles glattgeht, hat sie dann weniger Schmerzen, könnte aber möglicherweise nicht mehr an normalen Schwimmwettbewerben teilnehmen, die sie aktuell noch für Bremen 10 besucht.

Bereits jetzt fühlt sie sich bei Wettbewerben für gesunde Schwimmerinnen aber nicht immer komplett wohl. Einmal wurde sie disqualifiziert, weil sie auf dem Startblock gezuckt sei – Frühstart. „Eigentlich habe ich nur meinen Rücken zurechtgezuckelt, aber man muss komplett still sein. Das kann ich nicht immer.“ Auch sportlich fällt es ihr nicht immer leicht mitzuhalten. Für die norddeutsche Meisterschaft gelang ihr bei einem Versuch nicht die notwendige Zeit für eine Qualifikation.

Anders war es bei der IDM, so etwas wie der deutschen Meisterschaft für Paraschwimmer, in Berlin. Es gab keine starrenden Blicke von anderen Schwimmern und die Regeln berücksichtigen ihre Probleme. „Dort ist es ganz normale, wenn jemand mal sein Bein an die Seite stellt“, sagt sie. Erfolgreich kann sie bei den Para-Schwimmerinnen obendrein auch noch sein. Sowohl über 50 als auch über 100 Meter Brust, ihrer Lieblingslage, war sie die beste nationale Jugendathletin.

Zur Sache

Die Henne-Ei-Problematik

Bei ihrer Suche nach Möglichkeiten als Paraschwimmerin anzutreten, wandte sich Familie Schulz auch an den Behindertensportverband Bremen. Dort bekamen sie zwar allerhand Unterlagen und Infomaterialien, doch eine Betreuung gab es nicht. Ansprechpartner könnte ein Landesschwimmtrainer sein. Doch: „In Bremen gibt es keinen“, erklärt etwa Susanne Jedamsky, Co-Bundestrainerin im Behindertensportverband.

Damit steht die Hansestadt allerdings nicht allein da. Nur in sechs Bundesländern gibt es diese Position. Die Ursache für diesen strukturellen Mangel lässt sich auf die Henne-Ei-Problematik zurückführen. „In Bremen kennen wir eine Paraschwimmerin. Das reicht nicht, um dafür Strukturen zu schaffen“, erklärt Bernd Giesecke vom Bremer Behindertensportverband. Andererseits bleiben Parasportler ohne Ansprechpartner auch verborgen.

Um behinderte Sportler trotzdem nicht im Regen stehen zu lassen, wirbt Susanne Jedamsky aktuell für eine stärkere Kooperation zwischen den Behindertensportverbänden und den olympischen Verbänden. „Darüber hinaus stehen wir vom Deutschen Behindertensportverband auch immer für Unterstützung parat“, betont sie.