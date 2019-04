„Am Ende haben wir die drei Tore gemacht“, meinte Gökhan Deli – und fand damit eine treffende Beschreibung des 3:1 (0:1)-Heimsiegs des BSC Hastedt gegen den Habenhauser FV. Viel hatte die Teams nämlich nicht unterschieden in den 90 überwiegend ausgeglichenen Minuten auf dem Kunstrasen am Jakobsberg. Dabei konnte der Gastgeber aber für sich in Anspruch nehmen, dass er einmal mehr sehr ersatzgeschwächt angetreten war und sich der Trainer nach dem verletzungsbedingten Ausschieden von Standby-Stürmer Iman Bi-Ria selbst einwechseln musste (68.). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Treffer von Inouss Toure (55.) und Kai Schmidt (65.) die Habenhauser Führung durch Leon Trebin (20.) bereits gedreht. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ardian Kaloshi mit dem Treffer zum 3:1 (88.).