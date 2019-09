Bundesliga-Finale auf dem Aasee in Münster: Der Bremer Frauen-Achter beendet die Regatta auf Rang fünf. (Stefan Giesen)

Bremen. Es war irgendwie schon ein kleines Wagnis und ein großes Abenteuer. 18 Bremer Frauen haben mitgemacht. Erfahrene Ruderinnen, unerfahrene Ruderinnen, neu eingestiegene Ruderinnen. Manche schon im Job, manche noch im Studium, manche schon als junge Mütter. Nach sieben Jahren Pause wollten sie es hinbekommen, wieder einen Bremer Frauen-Achter auf die Bundesliga-Regatten zu schicken.

Die Bundesliga-Saison 2019 ist nun in Münster mit dem fünften Renntag zu Ende gegangen. Man darf festhalten: Die Bremer Truppe, die sich unter dem Namen „Team Bremen“ in das Wagnis gestürzt hat, hat das nicht nur hinbekommen. Sie hat es auch ganz gut hinbekommen, gemessen an den Vorzeichen, die nicht eben auf Meistertitel und Podiumsplätze hindeuteten. Sie ist unter den acht Bundesliga-Achtern des Landes am Ende Sechster geworden. Wenn es in der Ruder-Bundesliga so etwas wie die Abstiegsränge geben würde, wäre Team Bremen nicht abgestiegen. Und in Münster hatte es in den vier Sprintrennen des Tages noch einmal etwas erreicht, das Lust auf eine Fortsetzung 2020 gemacht haben dürfte. Team Bremen wurde Fünfter. Es fehlte dabei nur ein Wimpernschlag mehr Tempo, dann wäre sogar eine Platzierung weiter vorn herausgekommen.

Als fünftschnellstes Boot in den Zeitläufen hatte der Bremer Achter im Viertelfinale erneut gegen den Crefelder Ruder-Club anzutreten. So umkämpft, so knapp. Am Ende musste das Zielfoto zu Rate gezogen werden, um festzustellen: Crefeld war auf dem Aasee um 18 Hundertstelsekunden eher über die Ziellinie gehuscht als Bremen. Der Enttäuschung zum Trotz setzen sich die Bremer Frauen in den weiteren K.o.-Rennen gegen die Konkurrenz aus Minden und Wurzen durch und sicherten sich Rang fünf. Sie genossen – so heißt es in einer Team-Mitteilung – die abschließende Ehrenrunde aller Teams vor der Tribüne sowie die Siegerehrung und beendeten „unsere erste Bundesliga-Saison höchst zufrieden“. Der Sieg in Münster ging an den Havel-Queen-Achter aus Potsdam und Berlin, der auch die Bundesliga-Runde 2019 als Sieger beendete.

Letztendlich würden sie mit Freude auf die Saison zurückschauen. So lautet das entsprechende Fazit des Bremer Männer-Achters, der als „Lokomotive Bremen“ angetreten war. Das Team wollte unter die ersten zehn Boote der 18 angetretenen Achter kommen, das hat es geschafft. Lokomotive Bremen wurde Zehnter. Bedingt durch zahlreiche Ausfälle und notgedrungene Trainingspausen seien die letzten beiden Renntage allerdings nicht so erfolgreich verlaufen wie die ersten.

In Münster hatte das Bremer Boot sich in den Zeitläufen mit Rang 15 zufrieden geben müssen. Nach dem verlorenen Viertelfinale gegen Mainz sowie zwei abschließenden Erfolgen in den K-o.-Rennen gegen Bald Waldsee und Lübeck blieb es am Ende bei Rang 15. Es siegte auf dem Aasee der Münster-Achter vor dem Bundesliga-Gewinner: Hauptstadtsprinter DWB-Holding Berlin.