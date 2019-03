Die Partnerschaft besteht erst relativ kurze Zeit, umso höher ist der Erfolg zu bewerten.

21 Paare waren am Start, Philipp und Angelina zeigten über zehn Tänze eine ausgewogene Leistung und mussten nur die Vorjahreszweiten Jenner/Tuigunow an sich vorbeilassen. Ihre Clubkameraden Wladislaw Riedinger und Josephine Chukwudelunzu erreichten das Semifinale und belegten dort einen hervorragenden achten/neunten Platz.

Auch bei den Formationstänzern tat sich einiges. In der Regionalliga Nord Latein setzte das B-Team seine Siegesserie fort und gewann einmal mehr mit allen ersten Plätzen. Das C-Team in der Oberliga Nord Latein tat es ihm gleich, auch dort gingen alle ersten Plätze an den GGC. Das D-Team kam hier bei recht gemischten Wertungen auf den vierten Platz, der zweite Platz war geteilt. Eine Eins musste das E-Team in der Landesliga Nord Latein Gruppe A abgeben, gewann aber souverän mit 4:1 ersten Plätzen. Nachdem das Standardteam des GGC ein Turnier ausfallen lassen musste, legten sie im letzten Saisonturnier in Nienburg noch einmal zu und konnten den ersten Platz ertanzen. Für die Lateiner steht noch jeweils ein Turnier aus.