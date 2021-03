Pinguins-Torwart Brandon Maxwell und Vladimir Eminger klären gegen Nürnbergs Daniel Schmölz. (Thorsten Schoenberger)

Zweites Auswärtsspiel im Rahmen der Nord-Süd-Vergleiche, zweite Niederlage: In der Verzahnungsrunde der Deutschen Eishockey-Liga verloren die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven bei den Nürnberg Icetigers mit 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). „Wir haben in den ersten 30 Minuten nicht unser Hockey gespielt und uns selbst aus dem Spiel genommen“, haderte Pinguins-Stürmer Luca Gläser im Anschluss am Mikrofon bei Magenta Sport. „Wir haben zu wenig Scheiben zum Tor gebracht, das war ausschlaggebend.“

Die Reisestrapaze wollte Gläser nach dem dritten Spiel binnen fünf Tagen nicht als Ausrede gelten lassen, schließlich sei man bereits am Vortag ins Frankenland gefahren und habe entsprechend ausgeruhte Beine gehabt. „Das ist schon okay“, sagte der 22-Jährige. Jetzt ist für Gläser und Co. abermals schnelle Regeneration angesagt, denn es geht zeitnah mit einem Doppelpack weiter: Am Dienstag erwartet das Team von Trainer Thomas Popiesch die Straubing Tigers in der Eisarena am Wilhelm-Kaisen-Platz, am Mittwoch gastieren dann die Augsburger Panther in Bremerhaven.

Der Einstieg in die Partie war schon gar nicht nach dem Geschmack der Seestädter. Zunächst hatte Dominik Uher Pech, als sein Schuss an den Pfosten knallte (2.), dann nahm Daniel Schmölz auf der Gegenseite etwas genauer Maß und brachte Nürnberg mit Unterstützung des Innenpfostens mit 1:0 in Führung (4). Bremerhaven, nach den jüngsten Heimerfolgen gegen die Süd-Vertreter aus Mannheim (5:0) und Schwenningen (5:2) mit breiter Brust angereist, hatte Mühe, den Rhythmus und die Power der vorangegangenen Begegnungen zu finden. Im Abschluss fehlte die Genauigkeit und auch die Zielstrebigkeit. Ross Mauerman, Uher, Tye McGinn und Jan Urbas ließen die wenigen Gästechancen ungenutzt verstreichen. Zudem mussten die Pinguins arg kämpfen, um in Unterzahl bei vierminütiger Zeitstrafe gegen Niklas Andersen (hoher Stock mit Verletzungsfolge) kein weiteres Gegentor zu kassieren. Kaum war die 2+2-Strafe schadlos überstanden, klingelte es dann aber doch wieder im Tor von Brandon Maxwell: Maxime Fortunus fälschte einen Schuss von Andrew Bodnarchuk mit der Kufe seines Schlittschuhs unhaltbar ins eigene Netz ab (20.).

Auch zu Beginn des zweiten Drittels hatte Nürnberg weiter alles im Griff. Bremerhaven agierte zu behäbig, es fehlte der gewohnte Zug zum Tor. Und so war es nicht verwunderlich, dass das Schlusslicht der Südstaffel durch Brett Pollock noch einen dritten Treffer nachlegte (26.), ehe sich auch die Pinguins im Spiel anmeldeten. In Überzahl war es Mitch Wahl, der in seinem zweiten Spiel nach langer Verletzungspause auf Zuspiel von Ziga Jeglic zum 1:3 verkürzte. „Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein“, sagte Wahl gegenüber Magenta Sport. Und nachdem im zweiten Viertel keine Tore mehr gefallen waren, hatte Mitch Wahl vor dem Schlussabschnitt auch noch eine klare Botschaft für seine Teamkameraden: „Wir brauchen mehr Energie, mehr Leidenschaft, mehr Hunger!“

Ein Appell, der offenbar gehört wurde. Die Pinguins kamen besser in die Bewegung und brachten in den verbleibenden 20 Minuten auch den Puck häufiger in Richtung Nürnberger Tor. Jan Urbas traf aber nur den Außenpfosten (43.). Die Partie wurde nun lebhafter, die Zweikämpfe wurden mit deutlich mehr Körpereinsatz geführt. Jetzt war Musik drin. Und Bremerhaven versuchte, den Takt vorzugeben und die optische Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Doch weil selbst in Überzahl durch Urbas und Jeglic beste Gelegenheiten nicht verwertet wurden, sollte es an diesem Abend nicht mehr zum Anschluss oder gar zu einer Wende reichen. Popiesch ging in den letzten zwei Minuten zwar noch mal volles Risiko und nahm Goalie Maxwell für einen sechsten Feldspieler vom Eis, doch auch diese Maßnahme fruchtete nicht mehr.