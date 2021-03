Mit vereinten Kräften: Die Pinguins Jan Urbas (links) und Maxime Fortunus (rechts) im Spiel gegen die Adler aus Mannheim. (Jasmin Wagner)

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins haben ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und den achtfachen Deutschen Meister Adler Mannheim vollauf verdient mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) bezwungen. Nach sieben Pflichtspielpleiten in Folge war es für Bremerhavens Eishockeyteam der erste Sieg gegen den Überflieger aus dem Süden. Und dieses Zu-Null-Spiel war überdies noch ein schönes Geburtstagsgeschenk für Goalie Brandon Maxwell, der am Montag 30 geworden ist. „Die Mannschaft hat großartig gespielt“, sagte Maxwell bei Magenta Sport. „Alle haben hart gearbeitet.“

Die Pinguins hatten etwas gutzumachen nach dem verlorenen ersten Nord-Süd-Vergleich am Sonntag bei den Straubing Tigers (2:5). Entsprechend engagiert gingen sie auch zu Werke. Die Partie war von Beginn an intensiv, aber arm an Torchancen. Die beste Mannheimer Gelegenheit besaß Taylor Leier, doch der Puck trudelte am Pfosten vorbei (16.). Es war ein rassiges Spiel, in dem nur die Tore fehlten – bis Dominik Uher nach Ablage von Alex Friesen Maß nahm und über die Stockhand von Adler-Keeper Dennis Endras zum 1:0 traf (19.).

„Das war ein gutes erstes Drittel“, sagte Pinguins-Stürmer Ross Mauerman. „Darauf können wir aufbauen.“ Und das taten sie: Nachdem Bremerhaven eine Unterzahl schadlos überstanden hatte, nutzten die Gastgeber ihre erste Überzahl und legten durch Stanislav Dietz das 2:0 nach (26.). Das Team von Trainer Thomas Popiesch hatte nun alles im Griff, versäumte es aber, die Führung deutlicher zu gestalten. Vladimir Eminger, Mauerman und Jan Urbas vergaben dicke Gelegenheiten. Kurz vor dem nächsten Pausengang wurde dann aber doch noch gejubelt: Miha Verlic schloss eine tolle Kombination über Ziga Jeglic und Urbas zum 3:0 ab (40.). Den vierten Treffer setzte Mauermann, der nach Jeglic-Solo erfolgreich war (54.). Und bei doppelter Überzahl ließ Dietz schließlich noch Tor Nummer fünf folgen (58.).