Auswärtssieg: Miha Verlic (am Puck) erzielte beim 5:2-Erfolg der Fischtown Pinguins in Düsseldorf bereits seinen elften Saisontreffer. (Jasmin Wagner)

Düsseldorf. Zwei Tage nach dem 4:3-Erfolg gegen Wolfsburg haben die Fischtown Pinguins am Dienstag einen weiteren Sieg nachgelegt: Nach zweimaligem Rückstand gewann das Eishockeyteam aus Bremerhaven bei der Düsseldorfer EG noch klar mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) und festigte damit Platz zwei in der DEL Gruppe Nord. Garanten des Erfolges waren Goalie Brandon Maxwell und der NHL-erfahrene Tye McGinn, der die Treffer zum 3:2 und 4:2 erzielte. „Wir haben uns nach den Rückständen gut zurückgekämpft und unsere Chancen genutzt“, sagte McGinn im Anschluss bei Magenta Sport.

Die DEG, die zuvor bereits dreimal in Folge verloren hatte, legte zunächst eine Führung vor. Nach Hinausstellung gegen Ziga Jeglic staubte Kapitän Jerome Flaake zum 1:0 ab (8.). Auch der Ausgleich fiel in Überzahl. Gegen die hoch stehenden Gastgeber starteten die Pinguins aus dem eigenen Drittel einen schnellen Gegenstoß, und Miha Verlic vollendete nach Ablage von Jan Urbas mit seinem elften Saisontor zum 1:1 (13.). Kurz darauf traf Stanislav Dietz nur die Latte (17.). Auch im zweiten Drittel war Düsseldorf zunächst am Drücker. Pinguins-Goalie Brandon Maxwell konnte sich über fehlende Beschäftigung nicht beklagen. Nach mehreren starken Paraden gab es für Maxwell indes nichts zu halten, als Tobias Eder einen Schuss von Eugen Alanov zur erneuten Düsseldorfer Führung ins Netz lenkte (29.).

Die Pinguins wiederum entfachten kaum Torgefahr – und kamen doch zum 2:2-Ausgleich, als Alex Friesen nach Schuss von Jeglic nachsetzte und den Puck die entscheidenden Zentimeter über die Linie bugsierte (37.). Damit aber nicht genug: Nach Patzer von DEG-Goalie Mirko Pantkowski war McGinn zur Stelle und staubte zum 3:2 ab (39.). Ohne zu glänzen hatten die Pinguins also die Partie gedreht – und legten zu Beginn des Schlussdrittels in doppelter Überzahl durch McGinn das vorentscheidende 4:2 nach (41.). Den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand setzte Jeglic nach einem feinen Konter (48.).