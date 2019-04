Bremen. Es gehört zur Tradition in einem Eishockey-Club, dass der Frühling aus einer Pause sowie einem Kommen und Gehen besteht. Am Donnerstag konnte der Bremerhavener DEL-Club Fischtown Pinguins wieder einen Spieler vermelden, der kommt. Es handelt sich um den 20 Jahre jungen deutschen Stürmer Luca Gläser, der sich laut Vereinsmitteilung in diesen Tagen gemeinsam mit Frau Selina und Töchterchen Mia Bremerhaven anschaut – und sich beeindruckt zeige. Gläser, der auch schon in in der deutschen U 20-Auswahl eingesetzt wurde, stammt aus dem Erzgebirge und spielte zuletzt für den Zweitligisten Bayreuth Tigers.

Dort hatte er es in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 104 Einsätze gebracht, er schoss dabei 15 Tore und lieferte 26 Assists. 2018 hatte er laut der Pinguins-Mitteilung einen Vertrag vom Erstligisten Nürnberg Ice Tigers erhalten, sollte aber umgehend wieder in die zweite Liga ausgeliehen werden, nach Bietigheim. Aus diesem Grund sei er stattdessen wieder nach Bayreuth zurückgekehrt. In Bremerhaven will er nun um einen Stammplatz in der DEL kämpfen. Er erhält einen Vertrag bis 2020, verbunden mit einer klubseitigen Option für eine weitere Saison.