Mann des Abends: Mit seinem achten Saisontor machte Ross Mauermann den 2:1-Erfolg der Pinguins perfekt. (Laegler/ Eibner-Pressefoto)

Mannheim. Das hat sich gelohnt: Mit zwei Siegen kehrten die Fischtown Pinguins von der Reise in den Süden zurück. Nach dem 5:4 in Schwenningen besiegten die Bremerhavener am Ostermontag auch die Adler Mannheim mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Dabei hatte sich der Spitzenreiter der Gruppe Süd in der Deutschen Eishockey-Liga etwas vorgenommen: Vor gerade einmal zwei Wochen waren die Adler bei einer 0:5-Niederlage in Bremerhaven von den Pinguins gerupft worden. Also sollte nun die Revanche her. „Wir haben noch nicht so oft verloren und wollen eine Reaktion zeigen“, beschrieb Adler-Verteidiger Sinan Akdag die Ausgangslage seines Teams. Die Form des Gastgebers stimmte auch: Nach der Pleite bei den Pinguins hatte Mannheim fünf Spiele in Folge gewonnen.

Die Adler waren denn auch sehr aktiv gestartet, mit viel Ballbesitz und einem frühen Treffer von Matthias Plachta (6.). Sie sollten auch bis zum Ende des ersten Drittels die Mannschaft mit mehr Spielanteilen bleiben. Das Geschehen änderte sich gleichwohl. Schon bald hatten sich die Pinguins nämlich gut eingestellt auf die Offensive des Gegners. Sie standen sicher und ließen nur sehr wenig zu. Auf der anderen Seite kamen die Gäste allerdings auch nur selten über gute Ansätze in den eigenen Offensivaktionen hinaus – und das lag an einer Adler-Defensive, die ebenfalls einen sehr guten Job machte. Nachdem Dominik Uher am Pfosten gescheitert war (16.), erzielte Carson McMillan gleichwohl den verdienten Ausgleich (17.). Das mittlerweile taktisch geprägte Spitzenspiel ließ nach dem ersten Drittel noch keinen Schluss auf den späteren Sieger zu.

Nach dem zweiten eigentlich auch nicht. Die beiden Topteams neutralisierten sich auf hohem Niveau. Spannend wurde es lediglich bei zwei Videobeweisen, als der Puck nach dem Pfostentreffer von Jan Urbas entlang der Torlinie trudelte (22.) und beim Treffer von Mannheims Ben Smith, dem aber eine Behinderung von Pinguins-Goalie Brandon Maxwell vorausgegangen war (25.). Weil Ross Mauermann kurz vor der zweiten Pause aber zum 2:1 traf (38.), waren die Gäste gleichwohl mit einem Vorteil in den letzten Abschnitt gegangen. Und diesen Vorteil nutzten sie: Eine nach wie vor starke Defensive hielt dicht und den Gegner in Schach. Selbst der Verzicht auf ihren Torwart in den Schlussminuten half den Adlern nicht mehr zu einem Torerfolg. „Wir haben viel investiert und viele Sachen richtig gemacht“, freute sich Pinguins-Trainer Thomas Popiesch.

Bereits am Ostersonntag waren die Pinguins beim Auswärtsspiel gegen die Wild Wings Schwennigen erfolgreich gewesen. Den 5:4 (1:1, 4:1, 0:2)-Erfolg bezeichnete Kapitän Michael Moore später aber als „am Ende knapper, als wir das wollten“. Ein enges Resultat hatte sich ja lange auch nicht abgezeichnet. Zwar vermochte Tyler Spink (11.) die frühe Gäste-Führung durch Vladimir Eminger (1.) noch auszugleichen. Im zweiten Drittel sorgten die Treffer von Ross Mauermann (21.), Ziga Jeglic (29./Powerplay) und Jan Urbas (36., 39.) trotz des zwischenzeitlichen 2:4 durch Troy Bourke (37.) für klare Verhältnisse. Die Pinguins hatten damit bereits zur zweiten Pause das Ergebnis vom 5:2-Heimsieg gegen Schwenningen vor rund zwei Wochen erzielt. Das letzte Viertel sprach dann allerdings nicht mehr für die Dominanz des Gastes. Im Gegenteil: Nachdem Colby Robak (56.) und Tyler Spink (57.) mit einem Doppelschlag zum Anschluss getroffen hatten, musste gezittert werden. Es bedurfte einer Energieleistung der Pinguins, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Oder wie es Michael Moore beschrieb: „Wir mussten die kompletten 60 Minuten spielen, um zu gewinnen.“