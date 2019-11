Die Fischtown Pinguins sind mit einer Niederlage aus der Eishockey-Länderspielpause zurückgekehrt. Gegen die Eisbären aus Berlin kassierte das Team von Trainer Thomas Popiesch eine 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)-Niederlage und musste in der Tabelle Platz fünf an den Klub aus der Hauptstadt abgeben. Das entscheidende Tor schoss der Berliner Leo Pföderl in der 43. Minute. Die Bremerhavener kamen in der Schlussphase trotz Überzahlspiels zu keiner echten Torchance mehr und kassierten eine ärgerliche Niederlage.

Dabei war die Ausgangsposition gar nicht so schlecht für die Gastgeber. Nach vier Wochen Verletzungspause kehrte Mark Zengerle nach seinem Fußbruch zurück ins Fischtown-Team. Damit war die erste Sturmreihe mit Zengerle, Jan Urbas und Miha Verlic wieder gemeinsam auf dem Eis. Doch es waren die Gäste aus Berlin, die den besseren Start hatten. Leo Pföderl traf zum 1:0 (10.), fünf Minuten später gelang Bremerhavens Tomas Sykora der Ausgleich. Auch im zweiten Abschnitt hatten die Eisbären den besseren Start, Landon Ferraro erzielte im zweiten Versuch die erneute Führung gegen Pöpperle (30.). Kurz vor der zweiten Pause schlugen die Gastgeber zurück, jetzt war es Cory Quirk, der den Ausgleich erzielte. Zu wenig, um an diesem Abend gegen die Eisbären zu punkten. Am Sonntag spielen die Pinguins in Mannheim (17 Uhr).