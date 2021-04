Zurück in die Heimat: Cory Quirk hat am Dienstag die Fischtown Pinguins verlassen, sein Vertrag wurde aus privaten Gründen aufgelöst. (Jasmin Wagner)

Bremerhaven. Cory Quirk ist ein Mann der ersten DEL-Stunden im Team der Fischtown Pinguins. Aus Dänemark war der Amerikaner im Sommer 2016 nach Bremerhaven gewechselt, als der Klub gerade in die Deutsche Eishockey-Liga aufgestiegen war. Fast fünf Jahre hat Quirk mit seiner Familie in Bremerhaven gelebt, die Stadt ist seine Heimat geworden, sein Kind wurde dort geboren. Exakt 251 Pflichtspiele hat der heute 34-Jährige in dieser Zeit für die Pinguins bestritten, er gehörte gewissermaßen zum Inventar, zumeist spielte er als Center in Reihe zwei oder drei. Der Mittelstürmer erzielte insgesamt 43 Tore, hinzu kommen 78 Assists. Bei dieser Auflistung wird es indes bleiben: Cory Quirk, das teilte der Verein am Dienstag mit, hat mit sofortiger Wirkung seinen Abschied erklärt; der Vertrag wurde aufgelöst.

Quirks Einsatz beim 1:6 zu Wochenbeginn gegen Red Bull München war also sein letzter, „unaufschiebbare und dringende persönliche Angelegenheiten machen es unabdingbar, dass Cory in die USA zurückkehrt“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs. „Es tut mir unendlich leid, dass ich meine sportliche Familie so kurz vor den Play-offs verlassen muss, aber die Umstände in meinem privaten Bereich lassen keine andere Entscheidung zu“, erklärte Cory Quirk, der bereits an diesem Mittwoch in seine Heimat fliegen wird. „Sein Abgang wiegt schwer. Cory gehörte in den letzten Jahren immer zu den Säulen, die das Gesamtgebilde getragen haben“, sagte Teammanager Alfred Prey. Details zu den Gründen nannten die Pinguins nicht, an Spekulationen werde man sich nicht beteiligen, betonte Prey.

Heimsieg gegen Ingolstadt

Die Heimpartie am Dienstagabend gegen Ingolstadt war also Spiel eins nach der Ära Cory Quirk. Und es war ein Spiel, in dem Pinguins-Trainer Thomas Popiesch erneut auf Topscorer Jan Urbas, Goalie Tomas Pöpperle (beide verletzt) und Verteidiger Stanislav Dietz (privat verhindert) verzichten musste. Für Dietz rückte Angreifer Miha Verlic in die Defensive. „Das ist schon eine sehr ungünstige Situation für uns“, sagte Popiesch vor dem ersten Bully. Drei Spiele in Folge hatten die Pinguins zuvor verloren, gegen den Süd-Dritten aber gelang nun wieder mal ein Sieg. Nach Toren von Dominik Uher, Niklas Andersen, Christian Hilbrich, Alex Friesen und abermals Andersen gewann Bremerhaven mit 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Durch diesen Erfolg sind die Pinguins sicherer Zweiter in der Nordgruppe und genießen zum Play-off-Auftakt Heimrecht, wenn es ab dem 20. April im Viertelfinale gegen den Dritten der Nordstaffel geht. Bevor Bremerhaven nun am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Nürnberg die Hauptrunde abschließt, steht am Freitag noch das Rückspiel in Ingolstadt an.