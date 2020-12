In beachtlicher Frühform: Mit einem souveränen 6:2-Erfolg über Adler Mannheim sind die Fischtown Pinguins um Coach Thomas Popiesch ins Finale des Magenta-Sport-Cups eingezogen. (Jonas Brockmann/ Eibner-Pressefoto)

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins stehen im Endspiel um den Magenta-Sport-Cup. Im Halbfinale setzte sich das Eishockeyteam aus Bremerhaven in der heimischen Eisarena gegen Adler Mannheim souverän mit 6:2 (2:1, 4:0, 0:1) durch und trifft nun am Sonntag um 15 Uhr auf den Sieger der Partie Red Bull München gegen Düsseldorfer EG, die an diesem Freitagabend stattfindet. Eine Woche vor dem geplanten Saisonstart in der DEL mit der Auswärtspartie bei den Eisbären in Berlin zeigten die Pinguins eine beachtliche Frühform und obendrein eine hohe Effektivität im Abschluss.

„Mit dem Verlauf des Turniers sind wir zu 100 Prozent zufrieden“, sagte Pinguins-Trainer Thomas Popiesch. Bereits in den sechs Gruppenspielen habe man „eine sehr konstante Leistung gezeigt“, so der Coach. Und auch in diesem Halbfinale gegen die Adler aus Mannheim, gegen die man zuletzt in der DEL sieben Mal in Folge verloren hatte, stellte Bremerhaven in läuferischer und spielerischer Hinsicht eine beeindruckende Qualität unter Beweis. Nun also stehen die Fischtown Pinguins im Finale dieses Wettbewerbs, der für Teammanager Alfred Prey „eine Supergeschichte“ ist. Wann, fragt Prey, habe man schon mal die Gelegenheit, eine Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen zu absolvieren.

Da sich Carson McMillan gesund zurückgemeldet hatte, stand Coach Thomas Popiesch mit Ausnahme von Filip Reisnecker, der sich mit der U 20-Nationalmannschaft auf die anstehende Weltmeisterschaft in Edmonton/Kanada vorbereitet, das komplette Aufgebot zur Verfügung. Im Tor erhielt abermals der zuletzt starke Brandon Maxwell den Vorzug vor Tomas Pöpperle. Die Gastgeber gingen von Beginn an mit viel Leidenschaft und Emotion zu Werke, die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmte. Hinten stand Bremerhaven kompakt und ließ wenig Chancen zu, vorne wiederum zeigten die Seestädter viel Zug zum Tor.

Bereits die erste Powerplaysituation nutzten die Pinguins zur Führung: Nach einem Direktschuss von Jan Urbas war Mitch Wahl zur Stelle und traf aus Nahdistanz zum 1:0 (7.). Ein Treffer, der Wirkung zeigte. Mannheim verlor den Rhythmus – und die Pinguins konterten gefährlich. Wahl und kurz darauf Tomas Sykora scheiterten zunächst noch am langjährigen Nationalkeeper Dennis Endras im Tor der Adler. Dann aber war es Ziga Jeglic, der eine perfekt vorgetragene Kombination nach Zuspiel von Urbas mit dem hochverdienten 2:0 abschloss (10.). Ross Mauermann versäumte es dann, auf 3:0 zu stellen (16.). Und so wurde es plötzlich wieder spannend, als die Mannheimer in Überzahl nach Zeitstrafe gegen Patch Alber kurz vor der ersten Drittelpause durch Tommi Huhtala zum Anschluss kamen (20.).

Im Mitteldrittel ging es munter weiter. Mit einem millimetergenauen Zuspiel leitete der agile Urbas das 3:1 durch seinen slowenischen Nationalmannschaftskollegen Ziga Jeglic ein, für den Neuzugang war es Treffer Nummer vier im laufenden Turnier (26.). In der 34. Minute schnürte dann auch Mitch Wahl seinen Doppelpack, die Vorarbeit kam diesmal von Alex Friesen. Keine zwei Minuten später ließ Carson McMillan das 5:1 folgen – die Partie war damit mehr als entschieden. Sechs Sekunden vor der nächsten Drittelpause machte Urbas dann das halbe Dutzend voll (40.). Lean Bergmann sorgte schließlich noch für Ergebniskosmetik (47.).