Schwerer Stand: Brandon Maxwell im Pinguins-Tor. (Jasmin Wagner)

Zwar bleiben die Fischtown Pinguins auf ihrem zweiten Tabellenplatz der DEL-Gruppe Nord. In den Nord-Süd-Duellen haben sich jetzt zu den zwei Siegen bereits drei Niederlagen gesellt. Zwei davon gegen die Straubing Tigers, gegen die das Team von Trainer Thomas Popiesch am Dienstag 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) verlor. Popieschs Spieler hatten sich dabei vorgenommen, von der ersten Sekunde an bereit zu sein. Nicht so viele Straubinger Torschüsse zuzulassen und den Puck mehr zu kontrollieren. So sagte es Mike Moore vor der Partie im Interview mit Magenta Sport.

Das klappte nicht. Das erste Drittel kam ungewollt eher wie das Gegenteil daher. Die Gäste aus Niederbayern schossen mehr als doppelt so oft auf das Tor der Pinguins, das von Brandon Maxwell bewacht wurde. Und sie führten auch verdient mit 2:0. Sie trafen dabei einmal in Über- und einmal sogar in Unterzahl. Am Ende einer insgesamt vier Minuten währenden Zeitstrafe für den Bremerhavener Mitch Wahl reagierte der Kanadier Kael Mouillierat am schnellsten, als nach Andreas Eders Fernschuss der Puck von der Bande zurück und vor Maxwells Tor sauste. In der 15. Minute legte Mouillierat nach, als er nach einem Scheibenverlust im Power Play der Pinguins einen Konter souverän abschloss.

Zwar brachten es die Pinguins im zweiten Abschnitt auf doppelt so viele Torschüsse wie im ersten und damit fast genau so viele wie der Gegner. Dennoch war der beherrschende Eindruck: Straubings 3:0 liegt eher in der Luft wie Bremerhavens 1:2. Das dritte Tigers-Tor fiel dann auch tatsächlich. In einer Mischung aus Geschick und Glück gelang es Antoine Laganière, den Puck quasi durch zwei Verteidiger hindurch in Maxwells Tor hineinzuwurschteln. Die wenigen Bremerhavener Chancen prallten am Gäste-Goali Sebastian Vogel ab.