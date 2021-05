Tomas Pöpperle (Foto) war jahrelang ein starker Torwart der Fischtown Pinguins – jetzt hat er die Bremerhavener verlassen und damit Platz gemacht für Maximilian Franzreb. (Hartmut Adelmann)

Aus der Saison 2014/15 kennt Maximilian Franzreb die Fischtown Pinguins noch. Damals war er als Torwart der Hamburg Freezers ein Jahr als Ersatzgoalie in Bremerhaven. Als 24-Jähriger kehrt der gebürtige Bad Tölzer jetzt nach einem überragenden Jahr beim Zweitligisten Tölzer Löwen als „Goalie des Jahres in der DEL 2“ zu den Pinguins zurück. Die Bremerhavener haben den Torwart auf seinen weiteren Stationen in Berlin und Bayern nie aus den Augen verloren und freuen sich, einen starken Nachfolger für den abgewanderten Tomas Pöpperle gefunden zu haben.

„Ein guter deutscher Torhüter mit Perspektive, der uns mit Sicherheit weiterhelfen wird und zudem das Ausländerkontingent nicht belastet„, erklärte Trainer Thomas Popiesch in einer Mitteilung der Pinguins. Auch Franzreb äußerte sich darin sehr zufrieden. “Ich freue mich riesig, wieder Teil der Fischtown-Pinguins-Familie zu sein und vor allem darüber, das Vertrauen bekommen zu haben, wieder in der DEL zu spielen. Ich werde alles tun, um dieses Vertrauen zu bestätigen.“

Teammanager Alfred Prey ist froh, dass sich Franzreb trotz weiterer Interessenten aus der DEL für Bremerhaven entschieden hat. „Wir sind uns sicher, mit Maxi die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Er wird sich mit Saisonbeginn einen fairen Wettstreit mit Brandon Maxwell liefern." Der 184 Zentimeter große und 89 Kilogramm schwere Franzreb wird mit seiner Freundin Ellena Ende Juli in Bremerhaven anreisen und zukünftig mit der Rückennummer 56 für die Pinguins auf dem Eis stehen. Bevor er seinen Dienst an der Unterweser antritt, will er seine Ellena in Nenndorf aber noch vor den Traualtar führen.