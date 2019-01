TEruptiundis dolupta ssincit pra conecup tassimi, con estotas del is endusam ustrum estiure nem abo. Et re nonsequiam. (Xxx)

Bremerhaven. In der Deutschen Eishockey-Liga darf man sich niemals zu früh freuen. Diese Erfahrung machten am Sonntagnachmittag die Fischtown Pinguins. Beinahe hätten sie daheim in Bremerhaven einen komfortablen 4:0-Vorsprung gegen die Grizzlys aus Wolfsburg noch verspielt. Am Ende mussten sie beim knappen 4:3 (3:0,1:1,0:2)-Sieg noch bis zur Schlusssirene zittern. Den Grundstein für den Triumph hatte das Team von Trainer Thomas Popiesch mit drei Toren dabei innerhalb von sieben Minuten bereits im ersten Drittel gelegt.

Die Pinguins ließen dann aber stark nach und brachten ihren schon sicher geglaubten Erfolg noch in Gefahr. „Wir haben unseren Gegner mit einfachen Fehlern wieder aufgebaut. In der entscheidenden Phase hat meine Mannschaft aber mentale Stärke bewiesen“, sagte Thomas Popiesch erleichtert.

Den Pinguins war die Verunsicherung nach der Niederlage gegen die Iserlohn Roosters am vergangenen Donnerstag noch deutlich anzumerken. So agierten sie gegen die Wolfsburger Grizzlys äußerst zurückhaltend. Vor 4044 Zuschauern entwickelte sich ein eher müder Start. Das sollte sich nach elf Minuten jedoch schlagartig ändern. Plötzlich legten die Bremerhavener den Vorwärtsgang ein und zeigten auf einmal ein völlig anderes Gesicht. Schon für die erste vielversprechende Aktion wurden die Pinguins belohnt. Bei einem blitzschnellen Angriff kam Neuzugang Justin Feser völlig unbedrängt an die Scheibe. Aus kurzer Distanz hatte der Kanadier keine Probleme, das 1:0 (11.) zu erzielen.

Nur zwei Minuten später konnte Bremerhaven erneut jubeln. Diesmal war es Cory Quick, der die Torsirene aufheulen ließ. Der Angreifer reagierte bei einem Abpraller am schnellsten und erhöhte auf 2:0. Kurz vor der Pause sollte es dann sogar noch besser für die Pinguins kommen. Jan Urbas legte nach einem Zuspiel von Mike Hoeffel das 3:0 (18.) nach und verwandelte somit die Eisarena in ein Tollhaus. Die Bremerhavener waren am Sonntag im Abschluss enorm gefährlich, aus sechs Chancen konnten sie drei Tore erzielen - effektiver kann man im Eishockey kaum sein.

Mit Beginn des zweiten Drittels wollten die Bremerhavener die Führung unbedingt ausbauen. Ein Angriff nach dem anderen rollte nun auf das Tor der Gäste aus Wolfsburg zu. Die Pinguins dominierten weiter das Spielgeschehen, sie gingen weite Wege und erspielten sich durch ihren läuferischen Aufwand ein Übergewicht. Das machte sich in der 26. Minute bezahlt, Chad Nehring schraubte das Ergebnis auf 4:0.

Ungewollte Spannung am Schluss

In der Folgezeit nahmen die Bremerhavener so ein wenig das Tempo aus der Partie, offenbar waren sie satt. Dagegen war der Wolfsburger Hunger noch überhaupt nicht befriedigt. Die Grizzlys wollten sich in Bremerhaven nicht wehrlos geschlagen geben und erzielten in der 38. Minute durch Marcel Ohmann prompt den 1:4-Anschlusstreffer.

Im Schlussdrittel erhöhten die Grizzlys noch einmal die Schlagzahl und witterten ihre Chance. Die Gäste drängten auf den nächsten Treffer und stießen dabei auf eine unsortierte Bremerhavener Defensive. Die Pinguins wurden immer nervöser und ließen den Gegner einfach gewähren. Das blieb nicht folgenlos. Treffer von Christoph Höhenleitner (43.) und Gerrit Fauser (51.) brachten Wolfsburg zum 3:4 heran und Bremerhavens Sieg in Gefahr. Es wurde noch einmal spannend, das Pinguins-Tor stand unter Dauerbeschuss. Die Gäste warfen alles nach vorn, nahmen sogar ihren Torhüter vom Eis, um mit einem weiteren Feldspieler größeren Druck ausüben zu können. Ihre Bemühungen waren am Ende jedoch vergebens.