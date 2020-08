Die En garde Marketing GmbH hat Pläne ausgearbeitet, wie auf der Galopprennbahn in der Vahr zukünftig größere Reitevents stattfinden könnten. (studio b bremen)

Walter Kind hat keinen Facebook-Account. „Das ist auch ganz gut so“, findet der Vorsitzende des Bremer Pferdesportverbandes. So bekäme er nämlich gar nicht mit, was dort so passiere. Und passiert ist da in dieser Woche einiges. Ein Post des Reitsport-Magazins, der nebst einer Skizze die Pläne des Pferdesportverbandes hinsichtlich der künftigen Nutzung des Rennbahnareals in der Vahr beschreibt, hat für Wirbel gesorgt. „Widerlich“ und „geschmacklos“ seien diese Pläne, heißt es in den Kommentaren. Und: „Pfui – Pferdesport sticht Pferdesport aus“.

Die im Reitsport heimische En Garde Marketing GmbH aus Hagen/Uthlede hat für den Pferdesportverband ein Konzept erarbeitet, wie in der Vahr absehbar große Reitsportevents möglich gemacht werden könnten. Die Skizze lässt den Schluss zu, dass für die Umsetzung dieser Pläne das Rennoval in Teilen weichen müsste und der Bremer Rennverein damit keine Chance mehr hätte, Galopprenntage durchzuführen.

Walter Kind stresst das nicht. Es sei doch nur ein erster Plan, sagt er. Außerdem werde nichts betoniert. „Wir wollen uns nicht streiten“, betont Kind mit Blick auf das am Dienstag unter Federführung des Landessportbundes anstehende Arbeitstreffen. Bei diesem Termin kommen alle an einer Nachnutzung interessierten Vereine zusammen. „Und wir werden bestimmt eine gemeinsame Lösung finden“, sagt Kind.“