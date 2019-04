Ehre, wem Ehre gebührt: Thomas Popiesch ist Trainer des Jahres in der Deutschen Eishockey-Liga. (Hansepixx)

Als sein Name aufgerufen wurde, sei er überrascht gewesen, sagt Thomas Popiesch. Und stolz. Sehr stolz sogar. "Es hat sich sehr gut angefühlt", sagt Popiesch über seine Wahl zum DEL-Trainer des Jahres. Bei dieser Wahl, an der sich die Manager und Trainer aller Klubs sowie Fachjournalisten beteiligt hatten, entfielen die meisten Jury-Stimmen auf den Eishockey-Coach der Fischtown Pinguins, der sich dabei gegen Don Jackson, den Meistercoach des EHC München, und den Schwenninger Trainer Pat Cortina durchsetzte.

"Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für mich", sagt Popiesch, der sich am Sonnabend zusammen mit seiner Frau sowie Pinguins-Manager Alfred Prey und Geschäftsführer Hauke Hasselbring auf den Weg zur Gala des deutschen Eishockeys in Straubing (Niederbayern) gemacht hatte. Popiesch sieht diese Auszeichnung aber auch als "Wertschätzung für den Eishockey-Standort Bremerhaven und als Anerkennung für Mannschaft, Geschäftsführung und Fans".

Doch bei aller Bescheidenheit: Thomas Popiesch hat diese Ehrung verdient – darüber ist man sich nicht nur in der Fachjury einig. Immerhin haben sich die Pinguins unter seiner Regie nun schon zum zweiten Mal in Folge für die Play-offs qualifiziert, wo sich Bremerhaven ab Mittwoch mit dem Titelverteidiger und Hauptrundensieger aus München misst.

Erreicht wurde dieses Viertelfinale mit dem kleinsten Etat der DEL und einem Team eher namenloser Spieler, das vor allem durch enorme taktische Disziplin und große Leidenschaft überzeugt. Leidenschaft, die Popiesch Tag für Tag aufs Neue vorlebt, die er sein ganzes Leben gelebt und zum Beruf gemacht hat. "Eishockey", sagt Thomas Popiesch denn auch, "Eishockey ist der geilste Sport."

Ein Gefühl von Machtlosigkeit

Popiesch, aufgewachsen in Ost-Berlin, hat ein bewegtes Leben hinter sich. In der ehemaligen DDR galt er einst als größtes Eishockeytalent. Er besuchte eine Jugendsportschule, wurde entsprechend gefördert – aber auch an der kurzen Leine gehalten. Der mächtige Staatsapparat der DDR hatte offenbar Sorge, Popiesch könne in den Westen fliehen – und untersagte dem damals 17-Jährigen, an einer Schweden-Reise seiner Mannschaft teilzunehmen.

Er habe zu dem Zeitpunkt erstmals das Gefühl gehabt, "wirklich machtlos zu sein", schilderte Popiesch. Er habe gespürt, nicht allein über den Verlauf seiner Karriere bestimmen zu können. Doch genau das wollte Popiesch. Er wollte in den Westen, er wollte dort sein Glück als Eishockeyprofi versuchen.

Noch im selben Jahr, es war 1983, unternahm Thomas Popiesch seinen ersten Fluchtversuch – und wurde nahe Bratislava (damals Tschechoslowakei) an der ersten Grenze festgenommen. Es folgten vier Jahre Haft im berüchtigten Stasi-Gefängnis in Bautzen, danach holte er im Ost-Berliner Nachtleben seine verpasste Jugend nach und ertränkte seinen Frust in diversen Bars.

Ein Glücksfall für Bremerhaven

Er hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, Eishockey spielte er nur noch in einer Hobbymannschaft. Bis er im Frühjahr 1989 noch einmal einen Fluchtversuch riskierte. Und diesmal war Thomas Popiesch besser vorbereitet. Er schaffte es über Ungarn nach Österreich und weiter nach Düsseldorf, wo ihm ein Freund der Familie nach nunmehr fast sieben Jahren ohne Eishockey zu einem Neustart beim Zweitligisten Duisburg verhalf.

Es war der verspätete Auftakt zu einer 15-jährigen Profikarriere mit weiteren Stationen in Krefeld, Essen, Nürnberg, Frankfurt, Grefrath, Erding und abermals Duisburg. 2006 beendete Thomas Popiesch bei Moskitos Essen seine aktive Laufbahn und stieg ins Trainergeschäft ein. Über Ratingen, Weißwasser und Dresden kam der heute 52-Jährige Ende Januar 2016 zu den Fischtown Pinguins, wo er die Nachfolge von Benoit Doucet antrat. Ein Glücksfall für Bremerhaven – und für Thomas Popiesch, den DEL-Trainer des Jahres 2018.