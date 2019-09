"Viele sind auch ehrlich und sagen, dass sie die Pinguins als Sprungbrett benutzen und einen guten Job machen wollen", sagt Thomas Popiesch. (nordphoto / Ewert)

Herr Popiesch, die Pinguins-Fans können den Saisonstart kaum erwarten. Sind Sie auch voller Vorfreude?

Thomas Popiesch: Na klar. Deshalb macht man das Ganze ja. Man will spielen. Man will in den Wettkampf gehen.

Man könnte aber auch seufzen und sagen: okay, wieder andauernd diese langen Busreisen und wiederkehrenden Abläufe . . .

. . . nein, wenn man wirklich richtig geil ist auf Sport, dann nimmt das in Kauf. Wenn einer über Busfahrten nachdenkt, oder ob irgendwas schwierig werden könnte, dann sollte er sich einen anderen Beruf oder ein anderes Hobby suchen.

Zu Ihrem Beruf gehört auch die Kaderplanung nach beziehungsweise vor der Saison. Wie haben Sie dann diesen Sommer verbracht?

Ich war zunächst sehr viel mit der Auswertung beschäftigt. Dann gab es viel Arbeit im Scouting-Bereich. Ich habe mir zum Beispiel Spieler noch mal angeguckt, die ich lange auf dem Zettel hatte. Am Ende einer Saison habe ich mehr Zeit, live Spiele zu gucken, davor sind wir ja selbst im Spielbetrieb. Dazu habe ich Workshops besucht, auch bei der WM. Ab Mitte Mai gab es dann zwei, drei Wochen Urlaub. Das Scouting läuft aber eigentlich das ganze Jahr über, wir haben da keine separate Scouting-Abteilung.

Wie scouten Sie? Wie gehen Sie da vor?

Ich bekomme immer wieder mal Spieler gesagt, die Interesse haben, aus Nordamerika nach Europa zu kommen. Oder von Skandinavien oder Tschechien nach Deutschland. Irgendwann hat man eine Liste von vielleicht 50 bis 60 Spielern. Es gibt Plattformen, mit deren Hilfe sich eine Vorauswahl treffen lässt.

So etwas wie die Online-Plattform Wyscout im Fußball?

Genau, bei uns heißt das SportContract. Da kann man weltweit jedes Spiel sehen. Man kann den einzelnen Spieler herausfiltern. Schauen, ob es ein großer Spieler ist, ein athletischer, ein schneller und so weiter. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber so kategorisiert man die Spieler.

Und dann?

Wenn wir auf der und der Position die und die Art Spieler suchen, dann nimmt man seine zehn vorausgewählten Spieler und fragt, wer wirklich bereit ist, nach Europa zu kommen. Wenn es preislich stimmt, setze ich mich ins Flugzeug und gucke mir den Spieler drei-, viermal live vor Ort an und habe mit ihm persönlichen Kontakt.

Wie überzeugen Sie die Spieler? Sie haben weniger Geld als Berlin, München oder Köln. Und Bremerhaven hat als Standort auch weniger anzubieten als diese Städte.

Das ist ganz einfach. Wenn diese Vereine kommen, dann machen wir zu 80 bis 90 Prozent einen Rückzieher. Wir suchen Spieler, die andere nicht so auf dem Zettel haben, die nicht so umworben werden. Wie versuchen, das persönliche Umfeld näherzubringen, das es hier in Bremerhaven gibt. Hier werden die Spieler nicht nur als Eishockeyspieler wahrgenommen. Sie werden auch als Mensch wahrgenommen.

Inwiefern?

Es geht los mit der Wohnungs- und Autosuche. Wir kümmern uns um Kindergartenplätze oder Jobs für die Frauen. Und dann können Spieler bei uns vielleicht auch mehr Zeit auf dem Eis, mehr Verantwortung bekommen und so eine andere Wertschätzung als vielleicht in einem großen Klub. Wenn einem nur Geld und eine große City wichtig ist, werden wir wahrscheinlich keine Chance haben.

Die Pinguins haben sich ein gewisses Standing in der DEL erarbeitet. Ist es inzwischen leichter, Spieler zu überzeugen?

Ja, die Spieler sehen, dass es funktioniert. Viele sind auch ehrlich und sagen, dass sie die Pinguins als Sprungbrett benutzen und einen guten Job machen wollen. Schwieriger wird es, die Spieler länger zu halten. Obwohl wir auch da auf einem guten Weg sind. Wir konnten zum Beispiel Jan Urbas halten. Wer sich hier wohlfühlt, gibt das weiter. Heutzutage sind die Spieler sehr gut untereinander vernetzt.

Gibt es eine Art Trend, dass die Verweildauer von Profis in Bremerhaven zunimmt?

Ich würde es noch nicht als Trend bezeichnen. Aber ein Leader wie Mike Moore ist schon im vierten Jahr da. Jan Urbas ist schon länger da. Im Tor ist Tomas Pöpperle schon länger da. Brock Hooton ist schon das achte Jahr hier, Cory Quirk geht ins vierte Jahr bei uns. Wir wollen dem Team auch ein Gesicht geben, die Leute brauchen Identifikationsfiguren.

Dennoch gibt es eine Fluktuation. Sie müssen diesmal sechs neue Spieler integrieren, aus unterschiedlichen Eishockey-Schulen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das möglichst schnell gelingt?

Das ist immer die große Herausforderung. Sie kommen nicht nur aus anderen Ligen, sondern auch aus ganz anderen Umgebungen. Stanislav Dietz ist ein Verteidiger, der eine gute Qualität hat. Aber er hat noch nie außerhalb von Tschechien gespielt. Anderes Land, andere Sprache, da muss man schon ein bisschen vorsichtig rangehen. Bis jetzt haben alle Neuen die Erwartungen erfüllt. Trotzdem haben uns Spieler verlassen, die tragende Säulen waren. Es wird nicht einfach sein, sie zu ersetzen. Aber alle haben das Zeug dazu, da hineinzuwachsen. Da sollte man erst nach vier, fünf Monaten ein Fazit ziehen, ob es funktioniert.

Schauen Sie auf die Saison wie in eine Glaskugel? Oder treten Sie mit einem offiziellen Ziel an?

Zunächst mal gehen wir mit einer positiven Grundeinstellung in die Saison. Mutig, aber nicht übermütig. Wir wollen versuchen, gerade am Anfang Fehler zu vermeiden. Als Team, das eher nicht als Favorit daherkommt, ist es wichtig, einen guten Start zu haben und Punkte zu sammeln. Wie war der zweite Teil der Frage?

Ob Sie ein klares Saisonziel haben, das zum Beispiel Play-offs heißt?

Das hört sich nach Understatement an, aber ich glaube daran: Wir teilen die Saison ein in verschiedene Abschnitte.

Und zwar?

Der erste geht bis zur Deutschland-Cup-Pause Anfang November. Bis dahin wollen wir eine bestimmte Anzahl von Punkten holen, von der wir denken, dass wir eine gute Rolle spielen könnten. Dann gibt es den zweiten Turn bis Weihnachten, wo wir nicht den Anschluss verlieren wollen. Wo wir nicht Punkte verlieren wollen, die sich kaum noch aufholen lassen. So kann sich die Mannschaft auch in kleineren Schritten belohnen. Und die Spieler denken nicht gleich: Oh, jetzt hängen wir schon 15 Punkte oder so hinter dem großen Ziel hinterher. Die Play-offs sind natürlich das Ziel, von jedem von uns. Aber der Weg dahin ist einer in kleineren Schritten.

Das Gespräch führte Olaf Dorow

Zur Person

Thomas Popiesch (54)

wuchs in der DDR auf – dort hatte ein missglückter Fluchtversuch eine Haftstrafe zur Folge. Seit 2016 ist der Berliner Trainer der Fischtown Pinguins, die am Freitag in ihre vierte DEL-Saison starten.

Zur Sache

Meister-Umfrage: Mannheim geht als klarer Favorit in die Saison

Titelverteidiger Adler Mannheim geht aus Sicht der Konkurrenten als Topfavorit in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). In einer Umfrage fiel das Votum eindeutig für die Mannheimer von Trainer Pavel Gross aus. Elf der 14 Klubs nannten den achtmaligen Meister als Titelanwärter. Sechs davon legten sich vor der am Freitag beginnenden Spielzeit klar auf die Adler als Meister fest. Fünf erwarten einen Titelkampf zwischen Mannheim und Vorjahresfinalist EHC Red Bull München aus. Zu ihnen gehört auch Thomas Popiesch. „Mannheim und München sind Meisterfavoriten, weil sie die höchste Qualität im Kader haben und auch jederzeit auf mögliche Ausfälle reagieren können“, sagte der Pinguins-Coach. Nur Serge Aubin, Trainer der Eisbären Berlin, wollte sich auf kein Team festlegen, Adler-Coach Gross und Münchens Don Jackson nannten die Mannheimer nicht explizit. „Es ist jedoch kein Geheimnis, dass auch wir wieder ein Wörtchen im Kampf um den Meistertitel mitreden wollen“, sagte Gross, schränkte aber ein: „Ich glaube, wir haben wie jedes Jahr mehrere Kandidaten.“