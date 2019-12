Knut Dübel, Noureddine Ismail und Tom Blume vom BTS Neustadt tragen auch in ihrer Freizeit Schals und Kleidung aus dem Online-Shop des Vereins. (Frank Thomas Koch)

Eine Grillzange vom TSV Osterholz-Tenever (OT) oder ein Babylätzchen der BTS Neustadt? Solch ausgefallene Wünsche ihrer Mitglieder und Anhänger bedienen mittlerweile viele Amateursport-Vereine. Mitverantwortlich für die Vermarktungsoffensive der Klubs: Thomas Hayen und Bjarne Wiesehan aus Oldenburg. Mit ihrem Onlineshop-Angebot „Fan12“ ermöglichen sie es auch Amateursport-Vereinen einen professionellen Fanshop im Internet anzubieten.

„Ich hatte geschaut, was andere Vereine so machen und habe mich dann auf die Suche nach einem regionalen Anbieter gemacht“, sagt Doris Schubert, bei der BTS Neustadt zuständig für Vereinsentwicklung. Seit zwei Monaten ist der Fanshop nun über den Internetauftritt der Neustädter erreichbar. Zu kurz, um eine erste Bilanz zu ziehen, aber die Rückmeldungen aus dem Vereinsumfeld seien bisher allesamt positiv ausgefallen, berichtet Schubert.

Identifikation mit dem eigenen Verein

Die Idee, eigene Fanartikel zu verkaufen, war aus dem Wunsch entstanden, die verschiedenen Abteilungen des Vereins nach außen erkennbar zu machen. „Unsere Mitglieder wollen zum Beispiel gerne in Vereins-Shirts trainieren“, sagt Schubert, und zwar egal, ob beim Fußball oder beim Turnen. „Aber gerade die jungen Leute tragen die Sachen gerne auch in ihrer Freizeit.“ Dazu müssten sie natürlich entsprechend „cool“ aussehen, vor allem aber werde so die Identifikation mit dem eigenen Verein ausgedrückt, findet Schubert.

Diese Identifikation war auch ausschlaggebend für die Gründung von Fan12. „Wir kommen selber von einem Dorfverein und haben davon geträumt, dass es von uns professionelle Fanartikel gibt“, sagt Hayen. Die Idee: ein Fanshop auf Bundesliganiveau für die Anhänger von Amateurvereinen. Die Umsetzung: gar nicht so leicht. „Bei kleinen Abnahmemengen sind die Produkte kaum zu finanzieren, erzählt Hayen. „Wir mussten uns um die typischen Probleme kümmern: Mindestens 20 oder 50 Stück kaufen, um einen angemessenen Preis zu bekommen.“ Die Lösung: ihr eigenes Shop-Angebot.

Das Prinzip ist simpel. Über einen Link auf der Vereinshomepage werden die Interessenten zum Fanartikel-Sortiment weitergeleitet. Bestellungen laufen dann aber nicht beim Verein selbst, sondern bei Fan12 ein, wo ein Bestand an Pullovern, T-Shirts und Mützen vorrätig ist. In der eigenen Druckerei werden die Artikel anschließend bedruckt und an die Kunden verschickt. So sind die Fanartikel auch als Einzelstücke verfügbar, Mindestabnahmemengen gibt es nicht. Wenn nur das Motiv getauscht wird, „ist es egal, ob die Bestellung von dem einen oder dem anderen roten Verein kommt“, sagt Hayen. Ein weiterer Vorteil: Für die Vereine ist das Angebot kostenlos – und pro verkauftem Artikel fließt ein Teil des Erlöses zurück an sie.

100 Produkte im Angebot

Das Geschäft läuft gut, gerade zur Weihnachtszeit. Vor allem Vereinsmitglieder, aber auch Verwandte und Freunde bestellen derzeit Geschenke in Vereinsoptik, sagt Hayen. „Bei uns wird gerade die Bude eingerannt.“ Vor allem Beanies, mit dem Vereinslogo bestickte Mützen, sind gefragt. „Das passt einfach zur Jahreszeit.“ Etwa 100 Produkte für Sportfans haben sie zurzeit im Portfolio, von Trikots bis hin zu Handy-Hüllen.

Nicht nur Fußballer sollen das Angebot nutzen, auch Tennis- oder Kegelvereine gehören zum Kundenkreis – genauso wie die Touristikgemeinschaft Wesermarsch. „Eigentlich fokussieren wir uns auf den Amateursport“, sagt Hayen, „aber wenn wir angefragt werden, machen wir das in der Regel auch.“ Weil das in letzter Zeit immer öfter passiert, bauen die jungen Geschäftsleute ihre Produktion weiter aus. Besonders, seit sie offizieller Partner des Bremer Fußball-Verbands sind. „Das war schon ein Schlüsselmoment“, erinnert sich Hayen. Im vergangenen Jahr stellten die Unternehmer auf den Kreisversammlungen des Verbands den Vereinsvertretern ihr Konzept vor und stießen dabei auf großes Interesse. „Früher mussten wir den Vereinen hinterhertelefonieren, jetzt kennen sie das Angebot oft vom Nachbarverein und kommen auf uns zu.“

Dafür arbeitet das Team um Hayen und Wiesehan nun an neuen Ideen für Vermarktungsmöglichkeiten. Ab Januar wird es beispielsweise möglich sein, dass Vereine ganze Trikotsätze über sie beziehen. „Die sind dann etwas günstiger als normal. Dafür arbeiten wir mit einem externen Sponsor zusammen“, erklärt Hayen. Auf diese Weise sollen Mannschaften mit neuen Trikots, auf denen bereits eine Firma für sich wirbt, ausgerüstet werden.

Zurzeit nutzen vor allem Sportvereine aus dem Bremer und Oldenburger Raum das Angebot von Fan12. Mehr als 500 sind es inzwischen – für Hayen und Wiesehan aber noch nicht genug. „Wir hatten 1000 Vereine als Ziel, das könnte nun Ende nächsten Jahres soweit sein“, sagt Hayen. Um die reine Anzahl ginge es allerdings gar nicht. „Wir wollen, dass jeder Verein von uns gehört hat.“ Denn die Hauptsache sei ja, findet Hayen, dass in Zeiten von Mitgliederschwund bei kleineren Vereinen diese durch den Fanartikel-Verkauf sichtbarer werden und Aufmerksamkeit generieren können.

Zur Sache

Merchandising: Die Unterschiede bei Profi- und Amateurklubs

In der Saison 2017/18 konnten die Klubs der ersten Fußball-Bundesliga über 183 Millionen Euro durch den Verkauf von Fanartikeln einnehmen. Im Vergleich zu TV-Vermarktung und Transfererlösen ein kleiner Posten, aber besonders für weniger finanzstarke Vereine ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Beispiel Werder Bremen: Geschicktes Marketing gepaart mit sportlichem Erfolg ermöglichte es zuletzt, die Einnahmen im Bereich Merchandising von 12,2 auf 13,2 Millionen Euro zu steigern.

Amateur-Vereine finanzieren sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Einnahmen aus dem Verkauf von Fanartikeln sind bisher kein nennenswerter Faktor. Doch das Interesse am Amateursport steigt: Laut einer Studie der Sports Business Academy by WHU besuchen vor allem junge Menschen inzwischen doppelt so häufig Amateurfußballspiele wie Profispiele. Diese Identifikation wollen die Vereine und Anbieter wie Fan12 nun verstärkt für sich nutzen.