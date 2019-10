Aufgepasst: Trainer Cai Kaiser während einer Trainingseinheit mit den Weser Baskets. (FOTOS: Christina Kuhaupt)

Bremen. Der Blick auf die Tabelle ist eher nicht geeignet, um die Stimmung zu heben. Die Weser Baskets sind Letzter. Nach vier Spieltagen in der 1. Regionalliga, der vierthöchsten deutschen Spielkasse, steht das ranghöchste Bremer Basketball-Team sieglos auf Rang 13. Die Niederlagen waren jedesmal deutlich. Sehr deutlich. „Das waren zackige zwei Wochen“, sagt Sportdirektor Dejan Stojanovski, „das hat uns ein bisschen überrollt.“

Düstere Aussichten? Reicht es in dieser Liga nicht für den Aufsteiger? Beziehungsweise: den Rückkehrer in diese Spielklasse? Der Unterschied zwischen zweiter und erster Regionalliga sei riesig, sagt Trainer Cai Kaiser. Sein Team hat den besten Spieler aus der vergangenen Saison eingebüßt und hat sich nicht großartig mit externen Kräften verstärkt. Man könnte an dieser Stelle einen Haken machen und mit der Schulter zucken. Das wäre aber vielleicht etwas voreilig gezuckt.

Nicht nur deswegen, weil Kaiser darauf verweist, dass noch 20 Spiele anstehen und dass bislang in allen vier Spielen jeweils wichtige Spieler gefehlt haben. Dass es gleich mit drei Partien innerhalb einer Woche losging und auch gleich mit einem Auswärtsspiel beim Ligaprimus aus Wolmirstedt. Der soll lauter Profis beschäftigen und einen x-fach größeren Etat haben als die Weser Baskets. Dem Kooperationspartner der BTS Neustadt stehen für sein Projekt rund 50 000 Euro zur Verfügung.

Das Projekt: Es ist so spannend, wie es ein Wagnis ist. „Natürlich besteht die Gefahr, dass wir eine Fahrstuhlmannschaft werden“, sagt Stojanovski. Der Betreiber der Basketball-Akademie Bremen-Süd, kurz: Babs, hat früher zusammen mit Cai Kaiser in einer Mannschaft gestanden. Zusammen mit den anderen vier, fünf Leuten aus dem Orgateam wollen sie hinbekommen und nachweisen, dass das geht: Spieler ausbilden und entwickeln und sich gleichzeitig in der 1. Regionalliga etablieren. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal in der Liga, sagt Kaiser. Die Konkurrenz setze auf auswärtige oder ausländische Spieler oder auch auf Profis. „Das bisschen Geld, das da ist, das wollen wir für unsere Bremer Jungs aufwenden“, sagt er. Nicht um sie zu bezahlen, sondern um ihnen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich entfalten können.

Spieler entwickeln statt Spieler holen. Nicht mit dem primären Ziel, sie unbedingt und auf Dauer an die erste Herren der Weser Baskets zu binden. Das wäre, wenn man so will, nur ein wünschenswerter Nebeneffekt. „Wir wollen die Spieler immer so hoch wie möglich bringen“, sagt Stojanovski, der die Ausbildung zu seinem Beruf gemacht hat. Er ist der einzige Hauptamtliche in dem Projekt.

Ausbildung, Sprunbrett, Plattform. Mit solchen Schlagworten lässt sich die Philosophie des Projektes Weser Baskets greifen und beschreiben, das eng verzahnt ist mit dem Babs. Knapp die Hälfte des aktuellen Kaders kommt aus dem Babs. Stojanovski berichtet von zwölf AGs, die er mit seiner Akademie an Bremer Schulen derzeit wöchentlich betreibt.

Auf dem Weg, eine Art Ausbildungszentrum mit dem Merkmal Nachhaltigkeit aufzubauen, sei man durchaus schon gut vorangekommen zuletzt. Als er vor sieben Jahren in der BTS-Halle vorbeigeschaut habe, hätten dort gerade mal drei U 12-Kinder ein wenig Ball gespielt. Inzwischen ist die Halle voll. Auch von Stojanovskis drei Söhnen spielen die beiden älteren, 16 und zehn Jahre alt, in den Nachwuchsmannschaften.

Es sei spannend zu beobachten, sagt Kaiser, wie die jüngeren Spieler die Herausforderung erste Herren annehmen. Wie sie klarkommen. Ob sie überhaupt klarkommen. Vier von ihnen, alle aus dem Babs, trainieren oft beim Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg. Mit einer Doppel-Lizenz können sie auch in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) spielen. In der NBBL würden alle vier zu den Leistungsträgern gehören, sagt Stojanovski.

„Das spricht doch für unsere Arbeit hier“, sagt er. Vom Talent des 17-jährigen Jerry Nhdine, Schüler der Ronzelenstraße, ist er sogar schwer begeistert. „Der wird dieses Jahr explodieren“, sagt er. Seit dem Sommer besteht jetzt – nachdem ein Vertrag mit den Eisbären Bremerhaven nicht zustande kam – ein Kooperationsvertrag zwischen Bremer und Oldenburger Baskets. Wer am Ende mehr davon profitiert, wird sich zeigen. Die Hoffnung ist, dass beide etwas davon haben.

Wie schwer es fällt, bei der Entwicklung junger Spieler die passende Ebene zu finden, ist – so erzählt es Dejan Stojanovski – gerade erst wieder am Beispiel Alieu Ceesay zu beobachten. Der junge Guard war in der vergangenen Saison Leistungsträger der Weser Baskets. „Die Jungs denken oft, sie können jetzt gleich Profis werden“, sagt Stojanovski. Ceesay wollte höher hinaus als nur von der fünft- in die vierthöchste Liga. Er wechselte in die dritte Liga, in die Pro B. Dort sitzt er laut Stojanovski in Itzehoe vorwiegend auf der Bank und bekommt nur Kurzeinsätze. So wird sich der Plan mit dem Sprungbrett kaum umsetzen lassen. Sich damit trösten, dass er dafür ja wenigstens das große Geld verdient, könne er auch nicht. Ein weiteres Jahr bei den aufgestiegenen Weser Baskets wäre für seinen Weg vielleicht doch der bessere Plan gewesen. „Er wäre in diesem Jahr eine richtig gute Säule gewesen“, sagt Kaiser.

Kaiser glaubt daran, dass genügend Basketball-Potenzial da ist in Bremen. Er will auch weiter an die Chance auf den Klassenverbleib in dieser Saison glauben. „Wir hatten ja auch immer gute Phasen in unseren Spielen“, sagt er. Die Konstanz, die fehle halt noch. Dass die Mannschaft in jedes Spiel als Underdog gehen werde, sei doch von Anfang an klar gewesen.

Das wäre quasi dann auch ein Merkmal des Projektes. Steigen die Baskets erneut ab, wäre das nicht gleichbedeutend mit dem Aus für das Projekt. Es setzt ja auf Nachhaltigkeit. Als Fernziel darf durchaus die Pro B genannt werden. „Das Projekt“, sagt Kaiser, „das liegt mir am Herzen.“

Zum Dogma soll das Bremer-Jungs-Merkmal der altersmäßig recht gemischten Truppe allerdings auch nicht erklärt werden. Wer mitmachen will, darf mitmachen, wenn es denn passt und sich organisieren lässt. So hat Dejan Stojanovic am Sonntag einen Termin mit einem US-amerikanischen Basketballer, der sich angeboten hat. Wohl auch er in der Hoffnung, die Weser Baskets als Sprungbrett nutzen zu können. Spielen? Ja,warum nicht, das müsste sich zeigen. Aber ein sorgenfreies Auskommen kann ihm Stojanovski nicht verschaffen. „Ich könnte ihm“, sagt er, „Schul-AGs anbieten.“ Es geht halt um Ausbildung.

Zur Sache

Schlechte Statistik, gute Statistik

Die Weser Baskets sind in der vergangenen Saison erneut von der zweiten in die erste Regionalliga Nord aufgestiegen. Nach vier Spieltag stehen sie dort am Tabellenende. Als einziges der 13 Teams haben sie noch kein Spiel gewonnen. Insgesamt haben sie 104 Punkte weniger geworfen, als sie erzielt haben. Allerdings sind sie nicht in allen Statistiken hintendran. So ist Jonas Liermann der Spieler, der in der Liga bislang die meisten Drei-Punkte-Würfe ins Ziel brachte. An diesem Sonnabend empfangen die Baskets in der Halle an der Erlenstraße den Tabellenvierten Eimsbütteler TV (16.45 Uhr).