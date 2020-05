Apothekenleben in Schwachhausen, Fußballleben in Findorff: Preisträgerin Bettina Henze. (Christina Kuhaupt)

Dieses ganze Ehrenamtspreisgedöns. Ja, so nennt die Fußball-Preisträgerin Bettina Henze das. Und: Nein, damit will sie sich nicht lustig machen über den Preis, sie will ihn nicht herabwürdigen. Er besteht zunächst mal aus einer hübschen Plakette inklusive Logo, und Bettina Henze sagt, sie habe die Plakette in ihrer Wohnung in Findorff auf einem Apothekerschrank aufgestellt. Da kann sie sie immer gut sehen.

Es ist das Gewese, das, Zitat: Gedöns, das um den Preis gemacht wird. Das sei ihr fast schon zu viel, gesteht Bettina Henze. Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hat sie für ihr ehrenamtliches Engagement beim VfL 07 ausgezeichnet. Ihr Vereinsvorsitzender habe die Bewerbung eingereicht. Ohne ihr zu verraten, erzählt sie, dass er das gemacht hat. Beim VfL macht sie die Geschäftsstelle, gehört zum Betreuerteam der erste Herren, betreut dazu die zweite Herren und am Spieltag auch noch den Grillstand. Sie wurde erst im Kreis- und dann im Landesverband zur Gewinnerin des traditionellen DFB-Wettbewerbs gekürt.

Sie erhielt im Rahmen eines BFV-Abends die Plakette bei einem kleinen Abendessen in den Räumen der Geschäftsstelle des Verbandes im Weserstadion. Sie wurde in den Club 100 des DFB aufgenommen und darf, wenn denn mal wieder gespielt wird, ein Länderspiel besuchen. Ende Juni oder alternativ dann Mitte September, kann sie der DFB-Einladung zu einem Dankeschön-Wochenende in Malente folgen, inklusive eines Festakts im Lübecker Rathaus.

Sie wird jetzt nicht plötzlich von jedermann erkannt, sie wird nicht andauernd um Selfies, Autogramme oder Stellungnahmen gebeten. Aber sie spürt doch, dass sie etwas anders wahrgenommen wird. Sozusagen ein bisschen öffentlicher geworden ist. Dass sie selbst das als Gedöns wahrnimmt, sagt ungewollt Einiges aus über sie. Sie engagiert sich nicht wegen einer möglichen Aufmerksamkeit. Sie engagiert sich, weil „ich das total gerne mache“. So sagt sie es. Ihr Ehrenamt bei ihrem Verein in Findorff ist, so zumindest der Eindruck, für sie deutlich mehr Lust denn Last.

Nüchtern betrachtet, könnte man das eine Win-Win-Situation nennen. So wie das Vereinsleben ohne die vielen Bettina Henzes einen schnellen Tod sterben würde, so sehr braucht eine wie sie dieses Vereinsleben. Weil es das wochenlang gar nicht oder nur extrem eingeschränkt gab, habe sie ganz schön gelitten, gibt sie zu. „Weil ich die Jungs nicht sehen konnte“, sagt sie. Die Jungs: Die Erste des VfL spielt in der Landes-, die Zweite in der Kreisliga. Da darf man sich gerne eine ordentliche Gruppendynamik vorstellen und vielleicht auch eine Truppe, die man bisweilen geneigt ist, mit einem Sack Flöhe zu vergleichen. Aber es sind ihre Jungs. Bei ihrem VfL.

Bettina Henze ist jetzt 35. Seit vielen Jahren schon ist sie dort in Findorff die Ansprechpartnerin für alles und jeden. Ihr Vater war da mal Jugendtrainer und hatte sie als Teenagerin zu den Spielen mitgenommen. Findorff sei schon immer ihr Kiez gewesen, sie würde da niemals freiwillig wegziehen wollen, sagt sie. Über den VfL 07, den kleinen Findorffer Traditionsverein mit derzeit rund 200 Mitgliedern, sagt sie: „Er ist mein kleines Baby.“

Ein Baby will versorgt sein. Auf der 07-Geschäftsstelle übernimmt sie das Passwesen, kümmert sich um die Beitragszahlungen. Am den Wochenenden bereitet sie die Kabinen vor, druckt die Spielberichtsbögen aus oder legt, falls nötig, noch mal einen Tapeverband. Sie ist das Mädchen für alles. Am Sonnabendnachmittag für die erste, am Sonntagvormittag für die zweite Herren. Wenn man ihr Leben wie ein Fußballfeld in zwei Spielhälften aufteilen wollte, wäre das die eine Hälfte. Die andere liegt in der Hanseaten-Apotheke in Schwachhausen. Dort arbeitet Bettina Henze seit mehr als zehn Jahren, als Pharmazeutisch-technische Assistentin, kurz: PTA. PTA mit VfL, das wäre quasi die Formel für Bettina Henzes Leben.

Die besondere Stadionwurst

So sehr sich der Job in der Apotheke und das Ehrenamt am Spielfeldrand voneinander unterscheiden, so sehr eint beides der Teamgedanke. Bettina Henze sagt, ihr sei das Miteinander wichtig, sie arbeite gerne im Team, gern mit Menschen. Sie ist eine Single-Frau, die gerne andere um sich herum hat. So wie wohl sehr vielen wird auch ihr in diesen kontaktarmen Zeiten erst recht bewusst, wie sehr sie Kontakte braucht. „Der Mensch ist einfach ein Sozialwesen“, sagt sie. Gerne würde sie einfach ihr Patenkind mal wieder in den Arm nehmen. Einen Job, der viel Umgang mit Akten oder Rechnern, aber kaum einen mit Menschen beinhalten würde, das wäre nichts für sie. Da würde sie eingehen wie eine Primel, sagt sie.

Wenn Bettina Henze so von sich im Speziellen und vom Leben im Allgemeinen erzählt, kann man sie sich sehr gut vorstellen, wie sie da am Sonnabend ihre Kicker abklatscht und die Bratwurst auf den Grill legt. Fußballromantik mit Bettina Henze. Unter Berufung auf die Vereinsführung wird beim Bremer Verband behauptet, dass sie die beste Stadionwurst in ganz Bremen macht. Sie lacht, als sie darauf angesprochen wird. Nee, nix Geheimrezept. Sie würde die Dinger ganz normal bei Lidl holen, gesteht sie. Dann lacht sich noch mal und sagt: „Vielleicht liegt es daran, dass die Würste ein bisschen mehr mit Liebe gemacht sind.“ Ja, vielleicht.