Noch dreht sich bei Werder-Trainer Radek Lewicki Vieles um den Handball. Nach dieser Saison, die wegen Corona keine richtige Saison ist, wird Schluss damit sein. (Frank Koch)

Der Tisch ist festlich gedeckt, der Kamin sorgt mit flackerndem Licht für eine wohlige Atmosphäre. Der Fernseher bleibt an diesem Abend wieder einmal aus. Radek Lewicki sitzt mit seiner Frau Kristina in schicker Abendgarderobe beisammen und lässt den Tag genussvoll ausklingen. Bei dem Paar ist Themenabend: Zwei- bis dreimal die Woche nimmt es sich eine seiner früheren Urlaubsstädte vor, kocht das dort übliche Essen und kredenzt sich landestypische Getränke. Danach werden viele schöne Reiseerinnerungen ausgetauscht.

Man könnte meinen, dass sich der Trainer der Oberliga-Frauen des SV Werder II allmählich auf seinen Handball-Ruhestand einstimmt. Ein bisschen ist das auch so, denn er hört Ende Juli bei den grün-weißen Ballwerferinnen auf. An Lewickis Stelle wird Renee Verschuren das Kommando übernehmen. Eine 35-jährige Niederländerin, die zurzeit beim Drittligisten BV Garrel tätig ist. „Ich werde im April 65 Jahre, da wird es Zeit für neue Ideen von der Bank“, findet Radek Lewicki. Obwohl: Alt fühlt sich der hauptberufliche Sportlehrer an der Bremer Ameos-Klinik selbst beileibe nicht. „Ich schlage im Tischtennis Kollegen, die 30 Jahre jünger sind als ich.“ Er lacht und ist froh, so fit und gesund zu sein.

Schon im Mai 2020 hatte der Pole von seinem Trainerabschied nach dieser Saison gesprochen. Dabei bleibt's. Trotz des drohenden Abbruchs dieser Oberliga-Saison, die coronabedingt bislang nur zwei Spieltage alt ist. „Ich bin traurig darüber, dass die Serie so schlecht läuft", sagt Lewicki. Schließlich wollte er mit diesem Team in die 3. Liga aufsteigen. Aufsteigen und dann gehen, das wäre das Schönste. Wie 2015, als er mit Werders erstem Frauenteam in die 2. Bundesliga aufstieg, danach ein Jahr pausierte und anschließend die Zweite zurück in die Oberliga führte. Für das Ziel 3. Liga hatte er sein Team im vergangenen Jahr sogar prominent verstärkt. Der erfahrene Coach spricht von eine der besten Saisonvorbereitungen seit langer Zeit.

Der Lockdown bietet aber auch die Chance, in sich zu gehen. Das hat Radek Lewicki getan. „Ich bin ein Trainer der alten Schule. Nach so vielen Jahren tut frisches Blut gut„, ist er überzeugt. Seit 1997 ist er beim SV Werder bis auf eine einjährige Pause dabei. Als Co-Trainer bei den Damen, als erfolgreicher Jugendtrainer und seit 2008 alleinverantwortlich bei den Frauen. Diverse Anfragen anderer Klubs wehrte er stets ab. „Der Zweitliga-Aufstieg wird immer mit ihm verbunden sein. Radek hat gezeigt, wie geduldig und beharrlich er arbeitet“, lobt Werders Handball-Abteilungsleiter Martin Lange die Arbeit Lewickis. „Er ist aus den letzten 15 Jahren in unserer Abteilung nicht wegzudenken.“

Eines der Abbruchszenarien des Handballverbandes sieht vor, dass es Aufsteiger zur 3. Liga geben soll. Angedacht sei, das Interesse daran bei den Oberligisten abzufragen. Die Aufsteiger sollten möglichst sportlich unter den Interessenten ausgespielt werden, gegebenenfalls unter Einsatz von Corona-Schnelltests. „Wir würden voraussichtlich für den Aufstieg melden", lässt Martin Lange durchblicken. Dann bekäme Radek Lewicki vielleicht doch noch seine Aufstiegschance.

So oder so wird Renee Verschuren seinen Platz einnehmen. Die ehemalige Bundesliga-Spielerin ist zurzeit bei den Drittliga-Frauen des BV Garrel tätig. Als Coach der BVG-A-Mädchen traf sie im Oktober 2020 in der Jugend-Bundesliga auch auf den SVW.

Diese Doppelfunktion, A-Jugend- und Damentrainerin, wird sie auch bei den Grün-Weißen übernehmen. Dabei soll sie den eingeschlagenen Weg, Bundesliga-A-Talente frühzeitig mindestens in der zweiten Mannschaft zu fordern und zu fördern, fortführen und intensivieren. Flankiert von erfahrenen Spielerinnen im zweiten Frauenteam. „Deshalb ist es wichtig, dass die A-Jugend und die zweite Damen in einer Hand sind", unterstreicht Martin Lange das Vorhaben. Und was hat Radek Lewicki künftig vor? „Ich werde mit meiner Frau viel reisen, wenn es wieder geht. Uns wird nicht langweilig werden“, versichert er.