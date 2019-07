Im Leben von Jugendtrainer Siegfried Schreiber dreht sich alles um den Sport mit den zwei Rädern. (Frank Thomas Koch)

Wer einmal im Gesamtklassement der Tour de France auf den vorderen Plätzen landen will, der sollte im Alter von 22 Jahren das erste Mal teilgenommen haben, sagt Siegfried Schreiber. Mit 23 Jahren, so der Radsporttrainer, sollte das Team für einen fahren. Und mit 24 Jahren sollte man „ein bisschen Musik machen“, sonst sei man für immer Hilfsfahrer. Geht es nach dem ehemaligen Jugendtrainer der Radrenngemeinschaft Bremen (RRG), liegt sein einstiger Schützling Lennard Kämna derzeit voll im Soll: Der 22-Jährige fährt aktuell bei seiner ersten Tour de France mit und zeige laut Schreiber eine hervorragende Leistung: „Lennard liefert, er ist der Motor in seinem Team.“

Als Schreiber den Bremer das erste Mal bei einem Duathlon am Bultensee in Tenever in die Pedale treten sah, war Kämna neun Jahre alt. Der erste Eindruck des Nachwuchstrainers: „Was für ein zierlicher Junge.“ Aber er sah auch: „Das ist einer, der kann was.“ Überrascht hat ihn das nicht, weil er wusste, dass das Talent in der Familie lag. Schreiber kannte Kämnas radsportbegeisterten Vater und hatte ihm prophezeit: „Wenn einer von deinen Söhnen nach dir kommt, wird das was.“

Zuerst aber trainierte er Lennards vier Jahre älteren Bruder John. „John hatte Biss, der ist auch beim schlimmsten Schweinewetter aus Fischerhude zum Training nach Bremen gekommen“, erzählt Schreiber. Schließlich vermittelte er das Talent nach Cottbus an die Lausitzer Sportschule, einer Talentschmiede für Radsportler, so wie später auch den jüngeren Kämna-Bruder.

Frühe Ehre: Im Januar 2015 schießt Lennard Kämna (rechts) mit 19 Jahren zusammen mit Sänger Semino Rossi das Bremer Sechstagerennen an. (Carmen Jaspersen / dpa)

Anekdoten vom Ehrgeiz

Wenn der 66-Jährige an die Zeit mit Lennard Kämna zurückdenkt, erzählt er gestenreich, gerne auch mit großen Worten wie „auserwählt“, „phänomenal“ oder „göttlich“. Meist handeln seine Anekdoten vom Ehrgeiz, der seinen ehemaligen Schützling schon in jungen Jahren ausgezeichnet habe. In der Geschichte, die mit am meisten den ausgeprägten Willen des Tour de France-Debütanten bezeugt, spielt das Rennrad aber nur eine Nebenrolle.

Damals, im Jahr 2010, fragte Schreiber den Nachwuchsfahrer, ob er tatsächlich zum Radfahren auf die Lausitzer Sportschule gehen wolle. Kämna bejahte. Dann sprachen sie über seine Noten, über das Fach, in dem seine Leistung nicht ausreichte. „Hör‘ auf mit dem Training, mach‘ was für die Schule“, riet „Siggi“, wie Kämna seinen früheren Coach auch heute noch nennt, dem Achtklässler. Ansonsten könne er seinen Traum vergessen. Drei Wochen später erhielt Kämna für eine Hausarbeit in seinem „Hassfach“ die Note „sehr gut“ – der Aufnahme in Cottbus wenig später stand nichts mehr im Wege.

Schreiber selbst war über eine außergewöhnlich lange Luftpumpe zum Radsport gekommen. „Mit der waren die Rennradreifen so schnell aufgepumpt, das hat mich schwer beeindruckt“, erzählt er. Über eine Zeitungsannonce erfuhr er von einem Radsportverein in Dresden, bei dem er sich mit einem Freund vorstellte. Doch der Trainer schickte ihn schnell wieder nach Hause, da er kein Talent bei dem Neuling erkannte. Allerdings hatte er ihn für drei Jahre älter gehalten, als Schreiber wirklich war, weshalb er dessen Freund bat, ihn zurückzuholen – eine gute Entscheidung: Bei DDR-Meisterschaften holte der Sprinter im Laufe der nächsten Jahre insgesamt zehn Titel; neun bei den Junioren, einen bei den Herren. Er fuhr bei Wettkämpfen in Frankreich und in Italien mit – „überall, wo große Bahnen waren“, wie Schreiber sagt.

Mit Mitte 20 beendete er seine Karriere und kümmerte sich von da an um den Nachwuchs. Kurz vor dem Mauerfall floh der gelernte Maschinenbauingenieur aus der DDR; mit dem Fahrrad ging es über Budapest nach Wien und von dort weiter nach Bremen. Denn: „Geh zur Marine oder nach Bremen, da ist es schön“, hatte sein Vater, der zur See gefahren war, ihm von klein auf geraten. In Bremen gab er sein Wissen an Nachwuchsfahrer weiter, die guten Kontakte in die neuen Bundesländer hielt er aufrecht. „Ich wusste, wie man junge Sportler stark macht und wollte meinen kleinen Beitrag zur deutschen Einheit beisteuern“, sagt Schreiber und lächelt. Bei der RRG erhielt er als Jugendtrainer die Chance dazu.

Ein ungewöhnliches Duo

Zu Beginn seiner Zusammenarbeit mit Kämna ernteten die beiden oft verwunderte Blicke, wenn er hinter seinem Schützling herfuhr und ihn antrieb. Schließlich gaben Schreiber, der Mann mit den dicken Oberarmen, und der schmächtige Junge ein ungewöhnliches Duo ab. „Lennart ist zierlich, selbst die Armlinge waren ihm immer zu groß“, erzählt Schreiber. Aber: Kämna habe „riesige Pranken“. Dass Kämna sein hohes Potenzial auch umsetzen kann, erfuhr Schreiber schon früh am eigenen Leib: Bereits im Alter von zwölf Jahren fuhr Kämna seinem Trainer davon, wenn sich die beiden etwa in Kirchtimke oder Ritterhude die Hügel hoch kämpften.

Zum „Können“ käme bei ihm aber auch das „Wollen“ dazu, sagt Schreiber. Denn Kämna sei ein Siegfahrer. Einer, der nicht nur mit-, sondern vorneweg fährt. Zudem habe Kämna auch die richtige Motivation, von Triumph zu Triumph zu fahren: „Er macht das für die, die ihn in seiner Karriere begleitet haben.“ Für seine Familie, Trainer, Wegbegleiter. Der 22-Jährige bilde sich nichts auf seine Erfolge ein, „er freut sich, wenn er dir eine Freude macht.“

Körperliche Voraussetzungen und Zielstrebigkeit seien das eine, sagt Schreiber, noch wichtiger aber sei das Umfeld des Sportlers. Kämna habe seins immer zu schätzen gewusst. Die Eltern, die ihn zu so gut wie jedem Rennen begleiten; die RRG, die ihn immer noch als Mitglied führt; die Bremer und Fischerhuder, die ihn beim Training erkennen und sich freuen, ihn zu sehen. Nur eines fehle ihm hier: die Berge. Das aber gleiche die Heimatverbundenheit wieder aus, so Schreiber. Einen großen Anteil daran habe auch Kämnas Bruder. John sei für Lennard ein Vorreiter: „Lennard wäre wohl kaum ins ferne Ostdeutschland gegangen, wenn das sein Bruder nicht schon vor ihm getan hätte.“ Ihr gutes Verhältnis habe sich auch im vergangenen Jahr bewährt, als Lennard in ein mentales und körperliches Tief fiel, aus dem ihm auch sein Bruder mit heraushalf.

Geht es nach Schreibers Berechnungen, könnte die Tour de France im Jahr 2022 für Lennard Kämna eine wegweisende werden. 90 Jahre, nachdem mit Kurt Stöpel der erste Deutsche das Gelbe Trikot trug, und 25 Jahre, nachdem Jan Ullrich als erster Deutscher die Frankreich-Rundfahrt gewann. „Das Zeug dazu, um ganz vorne mitzufahren, hat er.“

Zur Sache

RRG Bremen zählt 70 Mitglieder

Bei der Radrenngemeinschaft Bremen, kurz RRG, verfolgt man intensiv, wie sich ihr ehemaliger Schützling Lennard Kämna bei seiner Premiere auf der Tour schlägt. Der Verein wurde 1961 gegründet und war immer schon auf den traditionellen Rennsport ausgerichtet. Viele RRG-Sportler sind dem Bremer Radsport und Veranstaltungen wie den Sixdays tief verbunden. Heute zählt die RRG Bremen rund 70 Mitglieder, und die aktiven Sportler sind in vielen Sparten des Radsports zu Hause: Straßenradsport, Querfeldein (Cyclocross), Mountainbike, Zeitfahren und auch Bahnradsport.