BSV-Coach Ralf Voigt. (Frank Thomas Koch)

Der Aufstieg in die Regionalliga ist verpasst, doch der Trainer hält dem Bremer SV trotzdem die Treue. Am Donnerstag gab der Bremen-Ligist die Vertragsverlängerung mit Ralf Voigt bekannt. Demnach unterschrieb der 54-Jährige einen Kontrakt bis 2020. Der Verein freut sich, dass der Ex-Profi zumindest ein weiteres Jahr das sportliche Sagen am Panzenberg hat.

Vorstand Fred Heise verteilte jedenfalls ein großes Lob an den Trainer, der 2018 beim BSV anheuerte und gleich auf Anhieb den Meistertitel Einfuhr. „Ralf Voigt hat in der abgelaufenen Saison super Arbeit geleistet“, erklärte Heise. Er habe in kurzer Zeit einen starken Kader zusammengestellt und sei mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Bremen-Liga sportlich extrem erfolgreich gewesen. „Die Niederlage im Pokalfinale sowie der verpasste Aufstieg in die Regionalliga Nord sind zwar ärgerlich, aber auch in diesen Spielen waren wir auf Augenhöhe“, erklärte Heise weiter.

Voigt ist seit der vergangenen Woche bereits in der Kaderplanung für die kommende Saison, in der er einen neuen Anlauf in Richtung Regionalliga unternehmen will. Konkrete Neuzugänge gibt es allerdings noch nicht zu vermelden.