Maxwell Ibrahim Appiah (Bremer SV, 11) nach dem Abpfiff. (hansepixx)

Und wieder hat es nicht geklappt mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Der Bremer SV ist zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren in der Relegation zur vierten Liga gescheitert – was für ein trauriger Rekord. Dass die Bremer in ihrer Gruppe spielerisch die stärkste Mannschaft waren, ist kein Trost. Sondern ein Signal, dass die Probleme mit dem Sprung in die höhere Liga vor allem mentaler Natur sind.

Denn wer sich ein Jahr lang in der Bremen-Liga in vielen Spielen mehr oder weniger ausruhen kann, hat es in Drucksituationen unglaublich schwer. Und davon gibt es in einer Relegation nun mal mehr als genug. Deshalb ist es an der Zeit, dass drei, vier Bremer Vereine in der Oberliga Niedersachsen angesiedelt werden. Die Qualität dort ist höher, der Druck größer, um eine Mannschaft reifen zu lassen und den Ansprüchen in einer Regionalliga-Relegation gerecht zu werden.

Der Bremer Fußball-Verband muss jetzt über seinen Schatten springen und eine Fusion mit dem Nachbarverband anstreben. Nur so ist gewährleistet, dass die beste Mannschaft im Bremer Amateur-Fußball nicht auf Dauer die Reserve-Truppe von Werder Bremen bleibt. Bremen hätte es verdient, dass auch andere Klubs die Möglichkeit bekommen, sich in höheren Klassen zu beweisen. Aber dafür müssen sie raus aus Bremen, um im Konkurrenzkampf mit der niedersächsischen Konkurrenz zu reifen.