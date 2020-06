In zwei Staffeln wird in der Regionalliga-Nord in der kommenden Saison der Aufsteiger in die dritte Liga ermittelt. (Jan Woitas / dpa)

Die Fußball-Regionalliga Nord wird in der kommenden Saison als zweigleisige Staffel an den Start gehen. Dieses System hat der Spielausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbands (NFV) den 22 Vereinen am Dienstag in einer Videokonferenz vorgestellt. Hintergrund ist die Aufstockung der höchsten Amateurklasse. Diese muss am 25. Juni auf dem außerordentlichen NFV-Verbandstag formell beschlossen werden. Wegen des Saisonabbruchs gibt es keine Absteiger, dafür aber fünf Aufsteiger aus den Oberligen: VfV 06 Hildesheim, Atlas Delmenhorst, Teutonia 05, FC Oberneuland und Phoenix Lübeck.

Mehr zum Thema Vor der Saison in der Fußball-Regionalliga FC Oberneuland auf der Suche nach einem Stoßstürmer Der Aufsteiger aus Bremen würde gern ein Team vorwiegend mit Spielern aus der eigenen Region ... mehr »

Gespielt werden soll in zwei regional aufgeteilten Staffeln zu je elf Mannschaften. Nach Hin- und Rückrunde treten die besten fünf Vereine jeder Staffel in der Meisterrunde an, die übrigen zwölf Teams spielen die Absteiger aus, dann aber in einer einfachen Runde. Somit kommt jeder Verein auf 29 bzw. 31 Saisonspiele. Der Meister spielt gegen einen Vertreter der Regionalliga Bayern, wo die Saison nicht abgebrochen wurde, einen Aufstiegsplatz in die 3. Liga aus.



Wann der Saisonstart erfolgen kann, steht allerdings noch nicht fest. „Je nach Verfügungslage des Bundes und der Länder muss der Beginn des Spielbetriebs zu unterschiedlichen Zeitpunkten geplant werden“, sagte Spielleiter Jürgen Stebani. Vor dem 15. September dürfte der Ball allerdings kaum rollen. (dpa)