Filip Reisnecker (Fischtown Pinguins)

Bremerhaven. Filip Reisnecker gilt als eine der größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Eishockey. Seit vergangenem Sommer steht der technisch veranlagte und torgefährliche U20-Nationalspieler und WM-Teilnehmer bei den Fischtown Pinguins unter Vertrag. „Wir sehen bei ihm das Potenzial für die DEL“, sagt Trainer Thomas Popiesch. „Das haben nicht viele deutsche Nachwuchsspieler. Und die, die das Potenzial haben, sind dann meist bei den großen Vereinen unter Vertrag oder versuchen ihr Glück in Nordamerika.“ Deshalb sei man auch froh gewesen, dass sich der gebürtige Prager entschieden hat, seinen Weg mit Bremerhaven zu gehen.

In seinem 18. Pflichtspiel für die Pinguins trug sich Reisnecker nun auch erstmals in die Torschützenliste ein, als er am Sonntag gegen Krefeld zum zwischenzeitlichen 3:1 traf. „Nach einem schwierigen Start bringt Filip jetzt wieder die Energie aufs Eis, die wir sehen wollen“, sagt Popiesch über den 19-Jährigen. Das erste DEL-Tor sei sehr wichtig für einen jungen Spieler wie ihn. Aber jetzt sei Reisnecker auch gefordert, „er muss weitere Schritte machen, er muss was leisten und lernen, auch mit Nackenschlägen umzugehen“, sagt der Trainer. „Dann werden wir an ihm noch viel Freude haben.“