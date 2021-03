Filip Reisnecker erzielte sein erstes Tor in der DEL. (Jasmin Wagner)

Bremerhaven. Vierter Sieg in nur acht Tagen: Mit einem 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)-Erfolg über Schlusslicht Krefeld haben die Fischtown Pinguins die Vierfachrunde in der Deutschen Eishockey-Liga Gruppe Nord beendet. Mit 46 Punkten aus den 24 Partien belegt das Team aus Bremerhaven weiter Rang zwei hinter den Eisbären Berlin (52) und blickt nun mit Spannung den noch anstehenden Vergleichen (Hin- und Rückspiele) mit den sieben Mannschaften aus der Süd-Gruppe entgegen. Los geht es am kommenden Sonntag mit der Auswärtspartie bei den Straubing Tigers. Ziel ist der Einzug in die Play-offs, die am 20. April beginnen sollen.

Die Pinguins mussten gegen ihren Namensvetter aus Krefeld erneut auf die Offensivkräfte Ross Mauermann, Mitch Wahl und Tomas Sykora verzichten. Dafür rückte Christian Hilbrich, der sich am Dienstag in Düsseldorf eine tiefe Schnittwunde im Gesicht zugezogen hatte, wieder ins Aufgebot, ausgestattet mit einem schützenden Vollvisier. Als überzähliger Ausländer musste diesmal Carson McMillan auf die Tribüne, im Tor erhielt Tomas Pöpperle den Vorzug vor dem zuletzt so starken Brandon Maxwell.

Die Krefelder sind der Lieblingsgegner der Bremerhavener. Von den zurückliegenden 19 Vergleichen seit dem DEL-Aufstieg 2016 haben die Fischtown Pinguins deren 18 gewonnen – und zwar in Folge! Diese beeindruckende Serie sollte also halten. Die Weichen dafür stellten die Gastgeber bereits im ersten Drittel. Zunächst traf Anders Krogsgaard mit einem Schuss von der blauen Linie zum 1:0 (12.), zweieinhalb Minuten später war der Däne dann Vorbereiter für einen fulminanten Abschluss von Tye McGinn, der Krefelds Goalie Nikita Quapp mit einem Schlagschuss keine Chance ließ und auf 2:0 erhöhte (15.). „Wir spielen schnell und gut“, sagte der 30-jährige Kanadier auf dem Weg in die erste Pause. „So müssen wir weitermachen.“

Gegentreffer in Überzahl

Gesagt, getan. Bremerhaven spielte weiter schnell und direkt – den nächsten Treffer aber erzielten die Gäste, als Brett Olson in Unterzahl plötzlich auf und davon ging, Pöpperle umkurvte und zum 1:2 verkürzte (25.). Die Pinguins zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt. Und es war der Youngster, der wenig später sein erstes DEL-Tor erzielte und den alten Abstand wieder herstellte: U 20-Nationalspieler Filip Reisnecker verlängerte einen Schuss von Pinguins-Dauerbrenner Cory Quirk unhaltbar zum 3:1 und riss im Anschluss jubelnd beide Arme in die Höhe (26.).

Bremerhaven hatte nun wieder alles im Griff. Dominik Uher brachte das auch zahlenmäßig zum Ausdruck, als er den Puck unbedrängt und schnörkellos zum 4:1 ins lange Ecke jagte (29.). Krefeld war zwar bemüht, die Seestädter aber zeigten mehr Zug zum Tor und hatten Pech, als Hilbrich nur den Pfosten traf (37.). „Was wir hier spielen, ist einfach nicht gut genug“, haderte Krefelds Stürmer Laurin Braun am Mikrofon bei Magenta Sport. Und so blieb es auch. Bremerhaven dominierte. Reisnecker vergab eine Großchance, Kapitän Mike Moore traf nur den Pfosten. Ein Tor fiel dann auch noch, und zwar auf der Gegenseite: Alexander Blank war in Überzahl erfolgreich (57.).