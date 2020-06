Lisa-Marie Scholz verlässt Werder Bremen nach elf Jahren. Sie möchte künftig im Ausland Fußball spielen. (Oliver Baumgart (hansepixx.de))

Elf Jahre, 246 Pflichtspiele, 33 Tore – Lisa-Marie Scholz als Werder-Institution zu bezeichnen, wäre schon fast eine Untertreibung. Viele Jahre war sie der Motor der Werder-Fußballerinnen. Jetzt, wo die Rückkehr in die Bundesliga perfekt ist, verlässt sie den Osterdeich und kehrt Werder den Rücken. "Mein großer Traum war es immer, für längere Zeit im Ausland Fußball zu spielen und neue Erfahrungen zu sammeln", sagte die 31-Jährige. Ihre neue sportliche Herausforderung werde ab Sommer deshalb im Idealfall in Spanien liegen. "Daher habe ich mich dafür entschieden, den Verein, dem ich auch weiterhin die Daumen drücken werde, zu verlassen.“

Ganz so einfach wollte Werder die Kapitänin dann nicht ziehen lassen, erzählt Abteilungsleiterin Birte Brüggemann. Schon im Winter hatte Scholz die sportliche Führung über ihre Auslandspläne in Kenntnis gesetzt. Brüggemann: „Nachdem ein Saisonabbruch aufgrund der aktuellen Situation konkreter wurde, haben wir nochmal Verhandlungen aufgenommen, um sie von einem Verbleib zu überzeugen.“ Das klappte nicht, trotzdem zeigt Brüggemann „vollstes Verständnis“ für die Entscheidung. Es ist keine Trennung im Streit, im Gegenteil. „Ich durfte in Bremen und bei Werder eine sehr schöne Zeit erleben. Der Verein ist für mich wie eine große Familie, die mich vom ersten Tage an bis heute sehr gut aufgenommen hat„, erklärte Scholz. Eine Rückkehr scheint nicht ausgeschlossen. “Vielleicht beendet sie ihre Karriere doch nochmal im Werder-Trikot“, sagte Brüggemann.