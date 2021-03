Ehrgeizige Ziele: Der aus Bremen stammende Rennfahrer Jannes Fittje will in der Juniorenwertung der GT Masters ganz vorne mitmischen. (FaberExposize)

Bremen. Die Tinte unter dem Vertrag ist getrocknet, Jannes Fittje hat jetzt Planungssicherheit. Der aus Bremen stammende Rennfahrer wird auch in diesem Jahr im ADAC GT Masters an den Start gehen. Der alte Rennstall ist dabei auch der neue: Jannes Fittje ist weiterhin Teil des vierköpfigen Fahrerfeldes im Porsche-­Team Bernhard, das vom zweimaligen Le-Mans-Sieger und FIA-Langstreckenweltmeis­ter Timo Bernhard und dessen Vater Rüdiger gegründet wurde. „Das macht Sinn“, sagt der in Lilienthal aufgewachsene Motorsportler. Weil er das Team kennt. Weil er das Fahrzeug kennt. Weil er die Abläufe kennt. „Ich wollte Porsche treu bleiben“, sagt Jannes Fittje. „Und das Angebot hat gepasst.“

Es seien lange und gute Telefonate gewesen, die er mit Teamchef Timo Bernhard geführt habe, sagt Jannes Fittje. Gespräche, in denen es für den 21-Jährigen auch darum ging, Erwartungen und Möglichkeiten auszuloten. Schließlich hat der Förderpilot des ADAC Hessen-Thüringen ehrgeizige Ziele. In seiner Premierensaison ist Fittje in der Juniorenwertung bereits ganz vorne mitgefahren. Mit seinem Porsche 911 GT3 R und 550 PS unter der Haube hat der 21-Jährige in diesem Klassement der U 25-Fahrer bis zum letzten Rennwochenende für Spannung gesorgt – und mit Platz zwei letztlich ein Riesenergebnis erzielt. In der sogenannten Rookiewertung trennten den gebürtigen Bremer am Ende nur eineinhalb Punkte von Sieger Tim Zimmermann, der in seinem Lamborghini GT3 Evo für das Grasser-Racing-Team 270 Zähler eingeheimst hatte.

"Ich will wieder Vollgas geben und ganz vorne mitmischen", sagt Jannes Fittje. Im Kampf um den Juniorentitel könnte ihm nun der neue Partner zugutekommen. In der Vorsaison hatte sich Fittje noch mit dem aus Speyer stammenden David Jahn (30) ein Fahrzeug geteilt. In dieser weltweit stärksten GT-Serie werden die Rennen stets im Team mit zwei Fahrern bestritten. Die Piloten fahren dabei jeweils abwechselnd ein Qualifying, und während des einstündigen Rennens gibt es mittendrin ein verpflichtendes Zeitfenster für einen Boxenstopp mit Fahrerwechsel. In diesem Jahr wird sich Jannes Fittje nun das Cockpit mit dem 23-jährigen Luxemburger Dylan Pereira teilen. „Ich kenne Dylan bereits seit dem Kartsport. Er war bisher in verschiedenen Porsche-Carrera-Cups sehr erfolgreich und bringt daher eine große Erfahrung mit", sagt Fittje. "Nach dem Vizetitel im vergangenen Jahr, möchten wir nun um den Titel in der Junior-Wertung kämpfen!"

Losgehen soll die Masters-Saison 2021 Mitte Mai in Oschersleben, so ist jedenfalls der Plan. Im Vorjahr hatte die Supersportwagenserie, in der sich neben Porsche, Audi, Mercedes oder BMW auch Marken wie Bentley, Corvette oder eben Lamborghini tummeln, Corona-bedingt erst Ende Juli auf dem Lausitzring begonnen. „Wir müssen abwarten, was da in Deutschland noch auf uns zukommt“, sagt Jannes Fittje, für den im April die ersten Testfahrten auf dem Programm stehen. Testfahrten, in denen er den im Winter angesetzten Rost abschütteln möchte. In denen er Sachen ausprobieren und sich fahrerisch verbessern möchte – vor allem bei trockener Piste sieht er noch Steigerungspotenzial. Jannes Fittje ist so etwas wie ein Regenspezialist. Nasse Fahrbahnen liegen ihm. Obwohl man das im Training schlecht simulieren könne, sei er da in der Regel schnell unterwegs.

„Reinsetzen, eine gute Linie finden, abliefern“, so lautet das Motto des früheren Bremers, dessen Lebensmittelpunkt inzwischen in Langenhain im Landkreis Gotha liegt. In Gotha hat Fittje 2018 auch sein Abitur gemacht. Sein erstes Schuljahr hatte er noch an der Grundschule in Lilienthal verbracht, dann war die Familie erst nach Bayern und später nach Thüringen gezogen. Die Verbindung nach Bremen ist indes nie abgerissen. Mutter Anja Fittje ist noch heute Inhaberin einer Modeboutique für Frauen im Stadtteil Horn-Lehe. Allein deshalb sei er auch immer mal wieder in Bremen, erzählt Fittje.

Trotz aller Leidenschaft für den Motorsport plant der Rennfahrer auch schon für die Zeit danach: Fittje studiert im dritten Semester Wirtschaftswissenschaften in Jena. Bisher läuft es auch da ganz gut für ihn. Die bisherigen Prüfungen hat er allesamt bestanden. Ein zweites Standbein sei ihm wichtig, „ich habe den Ehrgeiz, den Bachelor und dann eventuell auch den Master zu machen“, sagt Jannes Fittje. Aber das ist Zukunftsmusik. Im Moment konzentriert sich der Porsche-Fahrer voll und ganz auf seine Titelambitionen in der Juniorenwertung der GT Masters.

Zur Sache

Der Rennkalender der GT Masters

Sieben Wochenenden mit Veranstaltungen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich sieht der Rennkalender der ADAC GT Masters für das Jahr 2021 vor. Den Auftakt macht die Serie, die erstmals auch als internationale deutsche GT-Meisterschaft firmiert, vom 14. bis zum 16. Mai in der Motorsport-Arena in Oschersleben. Das Saisonfinale soll vom 22. bis zum 24. Oktober auf dem Hockenheimring ausgefahren werden. An den Rennwochenenden finden sonnabends und sonntags jeweils ein Zeittraining und ein Sprintrennen über 60 Minuten statt, in denen es um Siege und wertvolle Punkte für das Gesamtklassement geht. Alle Rennen dieser Saison werden vom Kölner Fernsehsender RTL Nitro live übertragen.