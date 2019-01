Auke Hieronimus, Talea Wulf, Finja Segelken, Leonie Regnier, Nele Wendland, Neele Gerdts, Meret Hahn und Lina Grüneberg gingen mit ihrem Pferd Lennox und Longenführerin Nina Storm an den Start. Den Winter über wurde intensiv an den einzelnen Pflichtelementen trainiert und der erste Umlauf lief sehr zufriedenstellend.

Nach einer kurzen Verschnaufpause wurde dann zum ersten Mal die neue Kür für die Saison präsentiert. Auch dabei lief die Gruppe zufrieden aus dem Zirkel. Das Grundgerüst konnte gut präsentiert werden und bei den kommenden Trainingseinheiten muss nun am Feinschliff gearbeitet werden. Stolz wurden sowohl in der Pflicht als auch in der Kür die neuen Trikots getragen, die die Gruppe selber entworfen und genäht hatte. Die Mannschaft freute sich am Ende über den erstenPlatz und blickt sehr motiviert der Saison entgegen.