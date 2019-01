Beide turnten dabei auf dem Vereinspferd „Lennox“ an der Longe von Nina Storm. Bronze ging an Lotte Eickhoff vom RC Hof Beckere auf „Deichgraf“ an der Longe von Nicole Rieper. Auch beim Gruppenvoltigieren gab es eine erfolgreiche Titelverteidigung, denn die Reitgemeinschaft Schimmelhof I setzte sich auf „Amigo“ (Longe Norbert Schaffer) auch in diesem Jahr erneut durch. Dahinter folgten das Team des Ausrichters RFC Niedervieland I auf „Landlord“ (Longe Alexandra Gischkowski) und Bronze holte der RC Hof Becker auf „Deichgraf“ (Longe Nicole Rieper). Unser Bild zeigt die Siegerehrung der Gruppen.