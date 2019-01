Der würde ihnen nach der aktuellen Tabellenlage in den oberen Ligen zum Klassenerhalt genügen. „Diese Punkte waren nicht eingeplant“, strahlte der SVGO-Spielertrainer Holger Langer rundum zufrieden. Damit hat seine Mannschaft ihr Schicksal nun in den drei verbleibenden Spielen gegen den TV Gut Heil Spaden (10 .) am Sonntag um 17 Uhr in der Sperberstraße, die HSG Verden-Aller (8.) und den VfL Horneburg (3.) selbst in der Hand.

„Das war geil“, jubelte der SVGO-Schlussmann Bastian Entelmann nach dem Apfiff. Der hatte gleich einen doppelten Grund zur Freude, da er sich sein Comeback nach einer sechsmonatigen Erkrankung selbst mit einer überragenden Leistung versüßte. Er hatte dem Fünftplatzierten schon in den ersten vier Minuten vier Chancen abgeknöpft, so dass die Hausherren sofort Oberwasser bekamen (2:0). „Basti war saustark“, lobte Holger Langer. Doch der Adressat der netten Worte winkte bescheiden ab: „Ich hatte mir doch nur aus dem Hinspiel gemerkt, wer welche Schokoladenecke hatte“.

Wie bitte? Bei der 22:30-Hinspielniederlage saß der Mann mit der Rückennummer eins doch nur als Betreuer mit auf der Bank, wie in den meisten anderen Partien auch. „So sind Torleute halt, die achten auf so etwas“, sagte er. Vor ihm erleichterte eine gute 5:1-Abwehr die Paraden, da sie sich vor allem nach dem Seitenwechsel wesentliche besser auf die gegnerische Wurfhand orientierte. „Da haben wir auch einige Würfe geblockt, ich bin mit der Abwehr sehr zufrieden“, sagte der SVGO-Deckungstrainer Jochen Feldermann. Das galt vor allem für den jungen Philip Schmidt, der dem HSG-Torjäger Tim Seltmann nur vier Tore gestattete.

Im Angriff zeigte sich das Rückraum-Trio Steven und Pascal Hinrichs sowie Philip Schmidt torhungrig, aber auch von der Flügelzange mit Felix Fuchs und Marcel Hägermann ging immer wieder Gefahr aus.

Dabei kam dem Gastgeber nach dem 13:14-Pausenrückstand entgegen, dass Stuhrs Trainer Sven Engelmann den erfahrenen Torwart Aschkan Sadeghi durch Stefan Gemanos ersetzte. Der bekam gegen die Bremer Würfe kaum eine Hand an den Ball, sodass sich die Hausherren nach dem 19:19 durch die Tore von Steven und Pascal Hinrichs (je 2), Philip Schmidt und Felix Fuchs (2) auf 26:21 absetzten. Als Sadeghi danach wieder zwischen die Pfosten ging, kassierte auch der sofort den nächsten Treffer von Pascal Hinrichs zum 21:27 (46.).

Dieser Vorsprung gab dem SV Grambke-Oslebshausen die nötige Sicherheit, sich am Ende selbst von einer offenen Manndeckung der Gäste nicht mehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Eine Sekunde vor Schluss traf Adrian Rüttjerott in doppelter Unterzahl vom Kreis zum 38:33-Endstand und feierte damit sieben Minuten nach seiner Einwechslung ebenfalls ein schönes Comeback.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann; Feldermann, P. Hinrichs (11), Fuchs (5), Rosemeier, Bülow, Rüttjerott (1), Langer, S. Hinrichs (13/4), Hägermann (2), Hergert, Schmidt (6).