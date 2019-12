Ein Mann mit viel Erfahrung: Der Niederländer Robert Nijdam soll Werders Handballerinnen zum Klassenerhalt führen. (Ralf Kardes/imago)

Der SV Werder Bremen hat auf die sportliche Misere in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen reagiert und mit Robert Nijdam einen neuen Trainer verpflichtet. Der bisherige Cheftrainer Dominic Buttig rückt ins zweite Glied und soll sich künftig neben der weiblichen A-Jugend vorrangig um koordinative Aufgaben im Jugendbereich kümmern. Das gaben Werders Abteilungsvorstand Martin Lange und Leistungssportkoordinator Patrice Giron am Dienstag bekannt. Der Niederländer Nijdam wird den Posten am kommenden Montag übernehmen, im anstehenden Heimspiel an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr gegen Spitzenreiter Union Halle-Neustadt sitzt der alte Amtsinhaber Buttig ein letztes Mal auf den Bank.

Der Auftrag an Robert Nijdam ist klar definiert und zeitlich begrenzt: Der frühere belgische Nationalcoach hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet und soll die junge Bremer Mannschaft mit seiner Erfahrung zum Klassenerhalt führen. Mit nur drei Zählern aus elf Partien steht Werder aktuell auf dem vorletzten Platz. Die Lage ist prekär, „aber noch ist das rettende Ufer nicht so weit entfernt“, sagt Martin Lange angesichts von nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenrang 13. Werders Handballchef freut sich über die Verpflichtung des ehemaligen niederländischen Nationalspielers, der zuletzt beim Frauen-Erstligisten Bayer Leverkusen in der Verantwortung stand. „Robert verfügt über ein großes internationales Renommee und langjährige Erfahrungen im Leistungssport“, sagt Lange. „Ich traue ihm zu, dass wir mit ihm die Mission Klassenerhalt schaffen können.“

Eingefädelt wurde der Coup von Werders Sportlichem Leiter Patrice Giron. Der 41-Jährige hatte zuletzt intensiv den Trainermarkt sondiert, europaweit, wie er sagt. Kandidaten habe es mehrere gegeben, am Ende wurde es Robert Nijdam. „Es war eine glückliche Fügung, dass Ende November sein Abschied in Leverkusen verkündet wurde“, sagt Giron. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte am Telefon, danach traf man sich zu einem mehrstündigen Gespräch in Köln. Man habe sich intensiv ausgetauscht und sei sofort auf einer Wellenlänge gewesen, schildert Giron. „Robert ist sehr authentisch und hat eine gute Sicht auf den Handball.“

Diese Sicht soll Robert Nijdam nun den Bremer Spielerinnen vermitteln. Der Linkshänder, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für die Bundesligisten OSC Rheinhausen, TSG Bielefeld, TuS Nettelstedt und SG Solingen gespielt hat, sei eben einer, der dem Team sofort helfen könne, betont Patrice Giron, „Robert weiß, was zu tun ist – und ihn reizt diese Aufgabe“. Eine Aufgabe, die Nijdam selbst als „ein spannendes Projekt“ bezeichnet. Er weiß, dass die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand steht, „ich kenne die aktuelle sportliche Situation“, sagt Robert Nijdam. Der 48-Jährige hat sich vorab per Videoaufzeichnungen ein Bild von seiner neuen Mannschaft gemacht und zeigt sich zuversichtlich, „dass wir mit konzentrierter und intensiver Arbeit in den kommenden Monaten den Klassenerhalt schaffen werden“.

Eine Äußerung, die Handballchef Lange gerne hört. Im fünften Jahr spielt der SV Werder nun in der Zweiten Liga, und zum fünften Mal geht es gegen den Abstieg. So schwierig wie jetzt war die Situation indes noch nie. Im Sommer hatte Werder den größten personellen Umbruch seit dem Zweitligaaufstieg 2015 zu verkraften. Gleich neun Spielerinnen, darunter diverse Leistungsträger und langjährig erfahrene Stammkräfte, hatten den Verein verlassen, acht neue Spielerinnen, zumeist aus unterklassigen Teams oder aus der eigenen Jugend, kamen hinzu. Ein Aderlass, der offenbar nur schwer zu kompensieren ist. Doch Martin Lange glaubt an das Potenzial des Teams. „Wir haben tolle, talentierte Leute dazubekommen“, sagt er. Und eben diese tollen, talentierten Leute soll Robert Nijdam nun in die Erfolgsspur führen. „Wir brauchten jemanden, der die nötige Erfahrung mitbringt und der Mannschaft Orientierung gibt“, sagt Martin Lange.

Die Verpflichtung von Robert Nijdam, die dank der Unterstützung eines Sponsors möglich wurde, zeigt: Werder lässt nichts unversucht, den Zweitliga-Standort zu erhalten, „um unseren Talenten eine Perspektive zu geben“, so Lange. Auch für Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald ist diese Personalie ein wichtiges Signal: „Die Zweitligazugehörigkeit unserer Handballfrauen wurde in den vergangenen Jahren akribisch und kontinuierlich erarbeitet. Sie ist eine wichtige sportliche Errungenschaft, die es in den kommenden Monaten auch mit großem Zusammenhalt zu sichern gilt.“

Zur Sache

Ein Weltenbummler in Bremen

Robert Nijdam wird am kommenden Montag seine Arbeit als Trainer des Handball-Zweitligisten SV Werder aufnehmen. Dass er in Bremen nur einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben hat, passt zur Vita des Niederländers, der in seiner aktiven Zeit zwischen 1989 und 2005 für neun verschiedene Klubs in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und der Schweiz gespielt hat.

Der Linkshänder kam auf 152 Einsätze für das Nationalteam und wurde unter anderem zweimal niederländischer Meister und Pokalsieger. Nach seiner aktiven Laufbahn arbeitete Nijdam unter anderem als Frauen-Nationaltrainer von Belgien und Burkina Faso. Von Sommer 2018 bis Ende November 2019 war der heute 48-Jährige beim Frauen-Bundesligisten Bayer Leverkusen tätig.