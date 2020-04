Bremen. Wenn eine neue Idee auf den Markt kommt, die schnell marktbeherrschend wird, dann kommt sie seit dem Eintritt ins digitale Zeitalter gerne aus Kalifornien. Beispiel Swift. Eine Online-Plattform für Läufer, Radler und Triathleten, gegründet 2014 in Long Beach, Los Angeles. Schnell wurde sie weltweit genutzt. Bereits ein Jahr später, so die Eigenwerbung, hätten Nutzer auf ihren Rollen oder Laufbändern bereits neun Millionen Swift-Kilometer vor ihren heimischen Bildschirmen zurückgelegt. Zuletzt hatte Super-Triathlet Jan Frodeno auf der Swift-Plattform in seinem Haus öffentlichkeitswirksam einen Spenden-Ironman absolviert.

Und auch von Bremer Sportlern wird die Plattform längst genutzt. Gerade für das Intervall-Training würde sich das gut anbieten, sagt Niklas Dellke von den Bremer Triathlöwen. Der Puls schießt in die Höhe, das Tempo beträgt mehr als 50 km/h. Da sei es daheim auf der Rolle deutlich ungefährlicher als draußen auf der Straße. Aus der seit einem Monat geltenden Bleibt-daheim-Losung ist nun in der norddeutschen Triathlon-Szene eine Idee entstanden, die nicht nur in Norddeutschland auf große Zustimmung traf. Name der Idee: Swift Tri Series. Die Idee hinter dem Namen: Traithlon-Teams aus der zweiten und dritten Liga bestreiten auf Swift Wettkämpfe. Weil keiner wie Frodeno eine Gegenstromanlage besitzt und auch nicht alle ein Laufband haben, wird das genommen, was alle zuhause stehen haben, im Keller, im Garten oder im Wohnzimmer. Rollen für die Rennräder.

Das ersetzt zwar nicht den trockengelegten Wettkampfbetrieb der Verbände. Die zweite Bundesliga, in der die Bremer Triathlöwen starten, wäre am 17. Mai in die Saison gegangen. Das Rennen in Gütersloh wurde inzwischen abgesagt. Die Swift-Idee, die laut NiKlas Dellke zunächst vom Tri Team Hamburg kam, füllt aber die Wettkampf-Pause. Mit einer Wettkampf-Serie für Fortgeschrittene. Fünf Watt pro Kilogramm Körpergewicht müssen in der Leistungsklasse getreten werden, das ist schon was. Beginnend an diesem Sonntag soll es acht Rennen geben, als Formate schweben den Triathleten eine 20 Kilometer lange Flachstrecke, eine hügelige über 60 Kilometer sowie ein Einzelzeitfahren vor. Wie im richtigen Bundesliga-Leben werden zumeist sechs Athleten pro Team an den Start gehen; die drei, die zuerst im Ziel sind, werden gewertet. Bis Donnerstagnachmittag hatten sich, sagt Dellke, bereits 18 Teams angemeldet. Aus Hamburg, Berlin, Wolfsburg, Aachen, Köln oder Rostock. Die Rostocker vom TriTeam Trizack wollen das Sonntagsrennen auf ihrer Facebook-Seite auch streamen.

Seit Jahren schon, und nicht erst seit den Hawaii-Triumphen von Frodeno und Co., erfreut sich der Dreifach-Sport Triathlon wachsender Beliebtheit. Auch Niklas Dellke, 23-jähriger BWL-Student und lange Leistungsschwimmer in Bremen, hat hier vor einem Jahr eine neue sportliche Heimat beziehungsweise Herausforderung gefunden. Seit Neuestem, erzählt er, macht auch auch Fabian Günther, einer der besten Bremer Schwimmer, parallel zum Leistungsschwimmen in der TSG Huchting/Blumenthal bei den Triathlöwen mit.

Am Sonntag werden die Triathlöwen und die anderen Teams womöglich noch kein eigenes Rennen auf der Online-Plattform bekommen. Sie werden wohl eines der angebotenen Swift-Rennen auswählen, dort mitrollen und in Rahmen des Rennens ihren Wettbewerb bestreiten. Niklas Dellke erzählt: Ein Kollege aus dem Hamburger Team verfüge über gute Kontakte zu Swift Deutschland. Die eigene Rennserie, sie werde kommen. Bestimmt sehr bald.