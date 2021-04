Ronja Warnke, hier noch in der Zeit vor der Prüfung für den schwarzen Gürtel, beim Außentraining zusammen mit Villa-Vital-Chetrainer Stefan Buben. Inzwischen hat die 20-Jährige ihre Prüfung für den 1. Dan im Jiu-Jitsu bestanden. (Christian Markwort)

Eigentlich ist Ronja Warnke selbst seit vielen Jahren die „große Schwester“ – so wird beim Judo nämlich die Haupttrainingspartnerin einer Judoka genannt. Doch irgendwie stand die 20-Jährige lange Jahre im Schatten ihres drei Jahre älteren Bruders Till, der wie seine kleine Schwester beim Kampfsportverein JC Villa Vital unter Cheftrainer Stefan Buben groß geworden ist. Der 23-Jährige kämpft mittlerweile in der 2. Judo-Bundesliga für den Braunschweiger JC und zog häufig die größere Aufmerksamkeit auf sich. Doch nun hat Ronja Warnke ihren Bruder mindestens eingeholt. Kürzlich absolvierte sie via Internet die Meisterprüfung für den Schwarzen Gürtel im 1. Dan im Jiu-Jitsu und hat damit den Lohn für einen langen und durchaus beschwerlichen Weg eingefahren.

Zum Judo kam Ronja Warnke mit knapp drei Jahren. Vater Jürgen und Mutter Christine sind gute Freunde von Stefan Buben und schickten ihre Tochter zunächst zum „Mäuse-Judo“ unter dessen Anleitung, später wechselte sie dann in die Kindergruppe. „Mit sechs Jahren habe ich außerdem noch bei der SG Arbergen/Mahndorf mit dem Geräteturnen angefangen und zum Spaß getanzt“, blickt die Lehramtsstudentin auf den Beginn ihrer sportlichen Karriere zurück. „Doch mit 16 Jahren habe ich mich dann nur noch auf den Kampfsport konzentriert und mich hier kontinuierlich weiter entwickelt.“

Im Laufe der Zeit kam zum Judo auch Jiu-Jitsu hinzu, dort wurde Ronja Warnke bereits Nordwestdeutsche Meisterin. Und ihr Hauptaugenmerk galt und gilt mittlerweile auch deshalb nicht mehr dem „sanften Weg“, wie Judo auch genannt wird. Bei Wettkämpfen werde sie nun „ausschließlich im Jiu-Jitsu“ antreten, betont die junge Frau, die im Judo mehrfach die Bremer Landesmeisterschaften gewonnen und bei verschiedenen Turnieren zahlreiche Medaillen geholt hatte. „Jiu-Jitsu ist für mich aufgrund der vielen anderen Techniken deutlich attraktiver“, sagt Ronja Warnke. Neben den Haltegriffen beim Judo kämen beim Jiu-Jitsu noch Schlag- und Tritttechniken hinzu, was diese Kampfsportart „vielseitiger und eben interessanter“ mache. Auch Verletzungen wie ein gebrochener Zeh vor einer Gürtelprüfung oder ein Haarriss in der Schulter während eines Kampfes schreckten sie nicht ab, sondern motivierten Ronja Warnke erst recht.

2013 machte sie im Alter von 13 Jahren ihren Sportart-übergreifenden Übungsleiter-Assistentenschein, drei Jahre später kam die Trainer-C-Lizenz hinzu. Für die Vorbereitung auf den 1. Dan im Judo hatte sie bereits im Jahr 2019 begonnen und außerordentlich viel und intensiv mit ihrem Bruder trainiert. Doch dann kam Corona, und die Chance auf eine Prüfung im ersten Halbjahr 2020 verpuffte angesichts der zahllosen Beschränkungen. Allerdings machten sie und Trainer Stefan Buben sich große Hoffnungen, dass zumindest in der zweiten Jahreshälfte 2020 wenigstens Online-Prüfungen durchgeführt werden könnten.

„Mit dieser Hoffnung ließ Ronja in ihren Vorbereitungen niemals nach und blieb immer Ball“, lobt Stefan Buben seine Schülerin. Doch die Hoffnungen auf eine Judo-Prüfung im Bremer Judo-Verband (BJV) erfüllten sich nicht. Also fassten Trainer und Schülerin im Oktober vergangenen Jahres den Entschluss, sich parallel auch für die Prüfung im Jiu-Jitsu vorzubereiten. Und aus Hoffnung wurde schließlich Realität. Ronja Warnke wurde vom Prüfungsausschuss um Dagmar Schulmeister (9. Dan) und Reiner Macherey (9. Dan) zu einer Online-Prüfung via Zoom eingeladen und bestand bravourös.

Trainer ist stolz auf beide Warnkes

Vom Schüler zum Meister: Das ist nicht nur der von den Gürtelfarben im Kampfsport gezeichnete Weg (vom weißen Gürtel bis hin zum schwarzen Gürtel), sondern die Worte beschreiben auch exakt den Weg, auf den sich Ronja Warnke beim JC Villa Vital begab, als sie von ihren Eltern dort angemeldet wurde. „Sie wollten, dass ich mich immer gut verteidigen kann“, erklärt die erfolgreiche Kampfsportlerin, die sich im vierten Semester befindet und nach ihrem Studium an einem Gymnasium Deutsch und Geschichte unterrichten möchte.

„Ronja kenne ich ebenso wie ihren Bruder Till seit ihrer Geburt“, erklärt Villa-Vital-Cheftrainer Stefan Buben, „sie ist mein Eigengewächs und ich bin, genauso wie auf ihren Bruder, sehr stolz auf sie.“ Seit 17 Jahren betreibe Ronja Warnke Kampfsport, führt Buben aus, „nun hat es endlich geklappt mit der Meisterprüfung und der damit verbundenen Berechtigung und Verpflichtung, den schwarzen Gürtel zu tragen.“

Buben unterstützt Ronja Warnke, wo er nur kann. Er hält große Stücke auf die ehrgeizige Kampfsportlerin, die neben ihrem Studium, mehrfach in der Woche „zuverlässig und hoch qualifiziert“ (Buben), als Trainerin für Kinder und Jugendliche beim JC Villa Vital aktiv ist. „Ronja vereint alle Attribute in sich, die ein Meister im Kampfsport haben sollte“, betont der Trainer. „Sie ist zuverlässig, ehrgeizig, zielstrebig, bescheiden und verfügt über ein großes Können.“ Nicht nur der Cheftrainer, auch die Mitglieder seien „happy, dass wir nun eine weitere Dan-Trägerin im Trainerstab haben“.