(Frank Thomas Koch)

Am Mittag war es dann soweit. Ingelore Rostenkötter, bis zu ihrem Ausscheiden aus der Bürgerschaft Vorsitzende der Sportdeputation und ehemalige Vorsitzende des Landessportbundes, ist beim Verbandstag einstimmig zur neuen Präsidentin des Bremer Turnverbandes gewählt worden. Damit tritt sie die Nachfolge von Christian Weber an, der im Februar verstorben ist. Die SPD-Politikerin ist wie ihr Vorgänger bestens vernetzt in Bremen, kennt die Probleme des Sports aus allen Facetten und ist eine Kämpferin für den Sport. Sie werde mit Freude die vielfältigen und nicht immer einfachen Herausforderungen zusammen mit dem Präsidium angehen. „Ich werde vor allem aber auch in die Vereine gehen, also viel unterwegs sein, um zu hören, was dort Tolles zu sehen und zu berichten gibt“, erklärte die neue Präsidentin.