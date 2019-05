Reger Betrieb nicht nur mitten auf dem Werdersee, sondern auch am Ufer: Geduldig wartet das Quartett des Bremer Ruder-Clubs Hansa (vorne), bis es an Land gehen kann. (Christina Kuhaupt)

Das Quartett des Bremer Ruder-Clubs Hansa nimmt die äußeren Bedingungen mit Humor. „Scheißwetter ist normal“, sagt Janis Beger und lacht, nachdem er mit seinen drei Kollegen aus dem Doppelvierer ohne Steuermann soeben aus dem Boot gestiegen ist und am Ufer des Werdersees wieder festen Boden unter den Füßen hat. Zum Sieg hat es für die A-Junioren in ihrem Rennen nicht gereicht, aber das nehmen sie ebenso gelassen wie das Wetter. Außerdem haben sie an diesem Sonntag zwischen 8 und 16.30 Uhr noch weitere Chancen auf einen Erfolg, wenn sie im Rahmen der 112. Großen Bremer Regatta in den Einern und Zweiern ins Rennen gehen.

Obwohl das schlechte Wetter gerade mal eine Pause eingelegt hat und sogar die Sonne vom wolkenverhangenen Himmel scheint, beginnen Janis Beger, Jonah Lohse, Endrik Brettmann und Jan Hempelmann allmählich zu frieren. „Im Vergleich zum Vorjahr ist es viel unangenehmer“, sagt Hempelmann. Dabei fanden sie eben im Gegensatz zu den Ruderern, die schon morgens auf dem Wasser waren, noch ordentliche Bedingungen vor. Das Wasser auf der 1500 Meter langen Strecke ist nachmittags deutlich ruhiger, weil der Wind etwas nachgelassen hat.

Kentern bei acht Grad Lufttemperatur

Vormittags hatte der Gegenwind die Boote beim Start förmlich in den Steg gedrückt. „Der Wind und die Kälte sind derzeit unsere größten Herausforderungen“, sagt Peter Manschke vom Bremer Sport-Club (BSC). Der Verein richtet die Regatta für den Bremer Ruderverband aus. Manschke ist der Regattaleiter und wirkt trotz des Trubels, trotz leichter Zeitverzögerung und trotz des steten Wechsels von sonnigen Abschnitten mit Regen- oder Hagelschauern sehr entspannt. „Das bin ich auch“, sagt er, „weil ich mich auf meine mehr als 80 Helfer voll verlassen kann.“ Jeder im Helferteam des BSC wisse, was er oder sie zu tun habe. Um das beispielhaft zu untermauern, zieht Manschke einen Zettel aus der Tasche und berichtet: „Unsere Quartiermeisterin Gaby Redeker organisiert 2048 Übernachtungen von auswärtigen Gästen, untergebracht unter anderem in 15 Turnhallen.“

Die leichte Zeitverzögerung nachmittags ist vor allem auf einige Kenterungen wegen unruhigen Wassers und heftiger Böen im Startbereich am Morgen zurückzuführen. Bei acht Grad Luft- und etwa zehn Grad Wassertemperatur sind im Notfall sofort die Helfer der DLRG mit ihren Motorbooten zur Stelle. Doch die Bergung der Schiffbrüchigen dauert eine Weile, sodass der eng getaktete Zeitplan mit Starts alle drei Minuten nicht eingehalten werden kann. Zum Glück bleibt der Regatta eine Unterbrechung erspart, auf die die Wettkampfrichter um ihren Obmann Ron Hoffmann natürlich vorbereitet gewesen wären. „Bei Gewitter müssen wir so schnell wie möglich evakuieren“, sagt Hoffmann. „Bis es anschließend wieder weitergehen kann, dauert es mindestens eine Stunde“, sagt Manschke. Eine Klage übers Wetter kommt ihm allerdings nicht über die Lippen. „Rudern ist nun mal keine Hallensportart.“

Die Räumung des Sees von den Booten wäre keine logistische Kleinigkeit. Denn schon während des Wettkampfverlaufs müssen sich die Teilnehmer nach ihren Rennen gedulden, bis sie das Wasser verlassen konnten. Der Uferbereich, um Boote ins Wasser zu lassen oder sie herauszuholen, ist nur begrenzt. Da stehen Ruderer mit ihren geschulterten Booten an Land schon mal Schlange. Ähnlich ist es auf dem Wasser, wo bis zum Anlegen ebenfalls diszipliniertes Warten gefordert ist.

Nur wenige Meter weiter westlich herrscht auf dem See ein ähnliches Bild. Dort findet zeitgleich mit der Großen Regatta die Bremer Jungen- und Mädchen-Regatta der Landesruderjugend für die unter 15-Jährigen statt. Federführend sind hier der Bremer Ruderverein von 1882 und der Bremer Ruder-Club (BRC) Hansa, denen etwa 900 Meldungen von Aktiven vorliegen. Mit den etwa 1700 Meldungen für die Große Regatta steigen auf dem Werdersee an diesem Wochenende Sportler etwa 2600 Mal in die Boote. „Das schafft an nur zwei Tagen kaum ein anderer Landesverband“, sagt Wettkampfrichter-Obmann Ron Hoffmann vom BRC Hansa nicht ohne Stolz.

Da die Bremer Regatta zu den ersten Regatten des Jahres zählt, geht es hier sportlich noch nicht so ernst zu wie später in der Saison. Für Bremen kann melden, wer Lust hat zu rudern – eine Qualifikation oder Norm ist nicht zu erfüllen. Der Spaß steht im Vordergrund, wenngleich die Trainer die Veranstaltung als ersten wichtigen Fingerzeig betrachten. „Ich kann eine Einschätzung vornehmen, wo der Ruderer nach dem Wintertraining jetzt steht“, sagt Bremens Landestrainerin Christina Einert, die am Wochenende fast 50 Junioren zwischen 15 und 18 Jahren im Blick hat. Entsprechend beschäftigt ist sie an diesen Tagen. Mit dem ersten Wettkampftag sei sie schon mal ganz zufrieden, sagt sie, obwohl wegen der äußeren Bedingungen die Vergleichsmöglichkeiten schwierig seien.

Erkennbar Spaß hat auf jeden Fall die kleine irische Delegation in Bremen. Olga O'Sullivan, einst in Hildesheim zu Hause und inzwischen im Süden Irlands mit Ehemann und Kindern beheimatet, ist mit vier 16-jährigen Mädchen gekommen. Das Quartett des Fermoy Rowing Clubs aus der Nähe von Cork macht sich noch Hoffnungen auf den Sprung in den irischen Nationalkader. Dabei soll die Teilnahme an der Bremer Regatta helfen.