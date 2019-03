Wochenende der Ergo-Cup ausgetragen, also das sogenannte Indoor-Rudern. Verbunden wird er mit einem Mehrkampf der Ruderjugend, der nach 20 Jahren Pause erstmals wieder in Bremen angeboten wird. In der Turnhalle der Oberschule am Leibnizplatz, Bremens Schwerpunktschule für Rudern, gibt es am Sonnabend von 9 und 16 Uhr insgesamt 276 Starts in Einzelrennen und Vierermannschaften. Neben den Aktiven der fünf Bremer Rudervereine starten die Ruderteams des Vereins für Hochschulsport an der Universität Bremen und der Jacobs University aus Grohn. Auch Langstrecken-Weltrekordler Janek Hadamovsky (Bremer RC Hansa) wird an diesem Wochenende am Start sein.