Lennard Kämna (THIBAULT CAMUSdpa)

Das Streckenprofil schien ideal für Ausreißversuche. Zumal am Donnerstag die Top-Ten-Fahrer nicht zu viel investieren wollten vor der nächsten schweren Bergetappe am Freitag durchs Zentralmassiv. So kam es: Ein Ausreißer siegte, Marc Hirschi, der für Lennard Kämnas ehemaligen Rennstall Sunweb fährt. Ausreißergruppen prägten das Bild. Bora-Hansgrohe, Lennard Kämnas Team, war oft im TV-Bild. „Die Moral im Team stimmt, die Form scheint besser zu werden. Sie haben im Moment ein bisschen Pech, wenn es um die Plätze ganz vorne geht“, findet Erik Weispfennig. Zwischenzeitlich sah es sehr vielversprechend für das Team aus, als Maximilian Schachmann sich in einer ersten, Lennard Känma in einer zweiten Verfolgergruppe befand. Am Ende kam Schachmann nicht weiter nach vorne und wurde Sechster. Kämna ließ seine Gruppe am letzten Berg ziehen und fiel zurück, er fuhr schließlich mit 3:22 Minuten als 74. über die Ziellinie. Bora-Hansgrohe, bislang noch ohne Etappenerfolg, musste sich mit dem Mini-Erfolg begnügen, dass Peter Sagan gut über die Berge kam und als 13. und Sprintsieger des Hauptfeldes noch Punkte für die Wertung fürs Grüne Trikot einsammeln konnte.

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.