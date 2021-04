Sie können den vier DM-Halbfinalisten in diesem Jahr nur Beifall spenden, nachdem sie 2020 mit dem SV Werder noch selbst in der Playoff-Runde standen: Trainer Cristian Tamas (links) und Teammanager Sascha Greber. (Christina Kuhaupt)

Während Rekordmeister und Tabellenführer Borussia Düsseldorf nach zwei klaren Siegen über den Vierten der Bundesliga-Hauptrunde, ASV Grünwettersbach, bereits im Finale um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft steht, hat auch der 1. FC Saarbrücken den ersten Schritt in diese Richtung getan. Der Titelverteidiger, der im Vorjahr im Halbfinale den SV Werder ausgeschaltet hatte, besiegte die TTF Ochsenhausen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Sollte Ochsenhausen an diesem Sonnabend im zweiten Spiel den Ausgleich schaffen, würde die Entscheidung, wer gegen Düsseldorf um die Meisterschaft 2021 antritt, am kommenden Montag in einer dritten Partie in Saarbrücken fallen.