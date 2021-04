Nationalspieler Patrick Franziska steht mit dem 1. FC Saarbrücken erneut im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Der 1. FC Saarbrücken steht erneut im Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft. Der Titelverteidiger, der 2020 im Halbfinale den SV Werder ausgeschaltet hatte, qualifizierte sich im Duell der Vorjahrsfinalisten mit zwei knappen 3:2-Erfolgen über die TTF Ochsenhausen für das Finale am 6. Juni in Dortmund. Dann treffen die Saarländer auf Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit seinem Topstar Timo Boll, der sich im zweiten Halbfinalduell gegen den ASV Grünwettersbach zweimal souverän mit 3:0 behauptet hatte. Saarbrücken und Ochsenhausen lieferten sich einen erbitterten Kampf, den Patrick Franziska und Shang Kun mit zwei 3:2-Siegen jeweils im Doppel perfekt machten. Das Finale findet im Rahmen des Multisportevents „Die Finals 2021 Berlin/Rhein Ruhr“ statt, bei dem – Stand jetzt – in bis zu 20 Sportarten zwischen dem 3. und 6. Juni die Titelträger ermittelt werden sollen. ARD und ZDF, so die Planungen, werden etwa 30 Stunden in ihren Hauptprogrammen von den Finals berichten, zu denen auch die Leichtathletik-DM in Braunschweig zählt.