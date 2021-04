Diese Szene zeigt Tim Kreuzträger vom FC Oberneuland (l.) und Niklas Rauch vom VfV Hildesheim. Der erneute Abbruch der Saison betrifft alle sechs Regionalligen im Bereich des NFV. (Frank Thomas Koch)

Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) mit Sitz in Bremen hat sich in einer

Videokonferenz am Dienstagnachmittag offiziell für die vorzeitige Beendigung der Spielzeit 2020/2021 ausgesprochen. Der erneute Abbruch einer Saison durch die Covid-19-Pandemie betrifft alle sechs Regionalligen im Bereich des NFV.

Eine Fortführung der Saison scheint nach Ermessen des Präsidiums und der spielleitenden Ausschüsse „nicht mehr denkbar“, teilt das Präsidium mit. Es verweist darauf, dass sich in den vergangenen Wochen bereits die meisten Vereine der sechs Ligen in diversen Videokonferenzen für einen Abbruch der Spielzeit ausgesprochen haben.

Mehr zum Thema Fußball-Regionalliga Nord Vereine plädieren für Saisonabbruch Die Entscheidung soll zeitnah bekannt gegeben werden, aber nach dem Votum der betroffenen Klubs in einer Videokonferenz dürfte die Regionalliga-Spielzeit vor einem ... mehr »

„Uns tut es in der Seele weh, dass das, was uns antreibt - das Fußballspielen,

schon wieder für einen so langen Zeitraum nicht möglich ist“, kommentiert NFV-Präsident Günter

Distelrath. „Aber die Entscheidung für einen Abbruch war alternativlos. Es hat unter

Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen einfach keine Perspektive mehr für eine

Fortführung der Spielzeit gegeben.“