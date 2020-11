Restart: Ab Mitte Dezember spielen die Pinguins um Neuzugang Niklas Andersen (Mitte) in der DEL um Punkte. (Mathias Renner /dpa)

Alfred Prey hat gute Laune. „Die Freude über den Start“, sagt der Teammanager der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, „ist unendlich groß“. Trotz aller Widrigkeiten, mit denen der Eishockeysport in der Corona-Pandemie zu kämpfen hat, habe man nie den Optimismus verloren, sagt Prey. „Und jetzt haben wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung das Ziel erreicht, endlich wieder Eishockey spielen zu dürfen.“

Zweimal war der geplante Saisonstart verschoben worden, doch nun steht fest: Ab dem 17. Dezember geht es wieder rund in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), mit einem veränderten Modus zwar, aber mit allen 14 Teams. „Unser Dank“, sagt Alfred Prey, „gilt vor allen Dingen unseren Sponsoren und Kooperationspartnern, der Politik, der Stadt und allen Mitgliedern unserer Organisation.“ Nun wolle man alles in die Waagschale werfen, um das Vertrauen durch gute sportliche Leistungen zurückzubezahlen.

Kurzarbeit, Gehaltsverzicht, Corona-Hilfen – bei allen DEL-Klubs wurde in den vergangenen Monaten versucht, die absehbaren finanziellen Lücken so gut es geht zu schließen. Das größte Loch reißen dabei leere oder nur spärlich gefüllte Arenen. Eishockey ist in Deutschland die Hallen-Sportart mit den meisten Zuschauern. Und es ist die Sportart, die sich zum größten Teil eben auch aus den Zuschauereinnahmen, die rund 80 Prozent des Umsatzes ausmachen, finanziert. Die Abhängigkeit von den Zuschauereinnahmen ist also groß, auch im 4,5-Millionen-Euro-Etat der Fischtown Pinguins.

Finanziell überleben

„Es geht in diesem Jahr nur darum, das Minus im Rahmen zu halten und finanziell zu überleben. Dass wir kostendeckend arbeiten, ist eine Utopie“, sagte Pinguins-Geschäftsführer Hauke Hasselbring gegenüber der Nordsee-Zeitung. Verlust ist also programmiert, wenn die dringend benötigten Einnahmen fehlen. „Das Blödeste ist, dass keine Fans reindürfen. Und es ist Wunschträumerei anzunehmen, dass sich das in absehbarer Zeit ändert“, sagte Hasselbring.

Die neue DEL-Saison soll nun also am 17. Dezember beginnen – 284 Tage nach dem bislang letzten Spiel im März dieses Jahres. Statt der 52 Hauptrundenspiele sollen es in der regulären Saison für jeden Klub nur 38 Partien werden, gespielt wird in einer Nord- und Südgruppe mit je sieben Teams. Die Fischtown Pinguins treffen dabei in einer Doppelrunde zunächst jeweils viermal auf die Eisbären Berlin, die Düsseldorfer EG, die Kölner Haie, die Krefeld Pinguine, die Iserlohn Roosters und die Grizzlys Wolfsburg. Danach folgt eine einfache Runde mit den sogenannten „Breakout-Games“ (Hin- und Rückspiel) gegen die sieben Süd-Vereine, ehe acht Mannschaften (die besten vier jeder Gruppe) in einer Play-off-Runde den Meister 20/21 ermitteln („Best of three“).

Alfred Prey findet diesen Modus „absolut gut“, er ist den vorhandenen Möglichkeiten angepasst, sagt der 66-Jährige. „Durch die Gruppenbildung und somit verminderter Reisetätigkeit minimieren wir auch hier das Risiko von Infektionen.“ Und es minimiert zumindest auch ein wenig die Hotelkosten. „Wir haben mit neun Übernachtungen geplant. In einer normalen Saison sind es 18 oder 19“, erklärte Hauke Hasselbring. Skepsis äußerst Teammanager Prey nur im Hinblick auf die Pandemie. „Hier stehen selbstverständlich Fragezeichen im Raum, die vor allen Dingen die Besorgnis ausdrücken, in wie weit wir die Saison ungestört durchführen können“, sagt er. „Durch umfangreiche Hygienekonzepte glauben wir aber, auch hier gut gewappnet zu sein.“

Auf alle Fälle werde man eine spannende Runde erleben, glaubt Alfred Prey. Und natürlich wolle man auch in dieser Spielzeit versuchen, die Play-offs zu erreichen, sagt der Teammanager und ergänzt: „Wenn Gott will und die Heiligen nichts dagegen haben – dann vielleicht sogar mit Zuschauern!"